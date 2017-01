Personas viajan al pasado y vuelven al 2016

Un grupo de personas que viajó en un avión de United Airlines, recorrieron nueve horas de vuelo para regresar al 2016, después de haber recibido el 2017.

El avión de United Airlines despegó a las 00:20 del domingo 1 de enero desde el aeropuerto de Shanghai en China y aterrizó en San Francisco, Estados Unidos a las 18:54 del sábado 31 de diciembre. De esta manera festejaron dos veces nochevieja y año nuevo.

El vuelo UA890 recorrió más de 9 mil kilómetros, para unir las ciudades mencionadas en un tiempo de 9 horas y 40 minutos. Atravesó todo el océano Pacífico saliendo desde Asia y llegando a la Costa Oeste de los Estados Unidos, así lo confirmó la cuenta de Twitter que monitorea en vivo todos los vuelos en el mundo.

United flight #UA890 departed Shanghai in 2017 and will arrive in San Francisco back in 2016!https://t.co/cgnm0wI2bq#BackToTheFuture pic.twitter.com/2FVqx8y1LN