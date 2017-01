Colapsa sistema informático en aeropuertos de Estados Unidos

El sistema informático de aduanas y fronteras en los aeropuertos de Estados Unidos colapsó la noche del lunes en algunas terminales aéreas, provocando largas colas de pasajeros, muchos de los cuales mostraban su molestia y protagonizaban discusiones verbales.

Miles de usuarios de las redes sociales publicaron la situación en las terminales aéreas, notándose que los pasillos estaban llenos de gente.

Un usuario de las redes sociales afirmó que el avión que debía abordar era el número 20 en la lista de espera en el aeropuerto de Miami.

En su cuenta de Twitter, el Aeropuerto Internacional de Miami se vio obligado a responder a miles de usuarios que se quejaban por la espera, por las largas colas y por la nula solución que recibían sobre el retraso en sus vuelos.

“Cali, lamentamos esta experiencia. Apreciamos su paciencia”, respondió vía Twitter el Aeropuerto Internacional de Miami a la usuaria Cali Réz, con la cuenta @CherezR

Este es un tuit que muestra una discusión entre personas que esperaban en una terminal aérea:

Otro usuario de Twitter, de nombre Garret Prather, públicó en su perfil de Instagram una fotografía en la cual se aprecia una aglomeración de pasajeros en el aeropuerto de Miami.

De inmediato, varias cadenas de noticias de Estados Unidos solicitaron a Prather el permiso para usar sus fotografías, a lo cual accedió.

En el aeropuerto de Atlanta se vivía una situación similar, provocando desesperación entre los pasajeros.

En este tuit se nota la gran cantidad de personas que estaba a la espera de tomar un avión en un aeropuerto:

Craziness @iflymia Immigration sys down... Hundreds in line...Very dangerous. Been here for 180 min & no progress...Mob rule soon. pic.twitter.com/BT2PsYxky9

De acuerdo con los medios de comunicación de Estados Unidos, la falla en el sistema informático de aduanas y seguridad fronteriza se dio a lo largo de todo el país, dejando a miles de personas en los aeropuertos, quienes perdieron su vuelos.

De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, ante la falla en el sistema informático, estaban procesando a cada pasajero de forma manual, lo que hizo el proceso bastante lento.

El fallo en el sistema informático se da en un momento en el que miles de personas en Estados Unidos viajan de regreso a sus casas, tras pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo con sus familiares.

Prather, en su más reciente tuit, pidió que Aduanas de Estados Unidos ayude a resolver la situación a miles de personas que hacían fila en el aeropuerto de Miami.

@cnnbrk please let US Customs know the Miami airport could use a little help. Thousands of us waiting in a "line". pic.twitter.com/VGLUOUiaoP