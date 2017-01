Médicos esperan dar el alta al “hombre árbol” de Bangladesh en un mes

Los médicos confían en poder dar el alta dentro de un mes al apodado como "hombre árbol" de Bangladesh, que lleva casi un año ingresado en un hospital de Dacca donde fue tratado de la rara enfermedad que padece, informó hoy a Efe su doctor.



"Esperamos darle el alta en un mes", dijo a Efe el médico Samanta Lal Sen, coordinador de la Unidad de Quemados y Cirugía Plástica del Hospital Universitario de Dacca, al asegurar que Abul Bajandar se encuentra "bien", aunque deberá someterse aún a algunas intervenciones más, "la mayoría de puesta a punto".



Bajandar, de 27 años, permanece ingresado en este hospital desde enero del año pasado y ha sido operado en 16 ocasiones para tratar la enfermedad rara que sufre, denominada epidermodisplasia verruciforme y que afecta a sólo cuatro personas en todo el mundo.

La impactante imagen de este joven de la provincia sureña de Khulna, que desarrolló voluminosas verrugas con forma de corteza de árbol en manos y pies, llegó a principios del año pasado a los medios de comunicación de todo el mundo.



Hace un año, cuando aún no había recibido atención médica, Bajandar requería asistencia en su vida diaria, no podía usar sus manos debido a las protuberancias y se vio obligado a dejar su trabajo como conductor por la misma razón.



"Ahora puedo agarrar de la mano a mi hija, algo que pensé que nunca podría hacer", contó a Efe Bajandar, que describió el sentimiento como "maravilloso".



El joven, casado y con una hija de 3 años, espera poder tener de nuevo una vida normal una vez que abandone el centro médico.



Explicó que el apoyo e interés que ha recibido por parte de la gente "siempre" le animó.



De acuerdo con los médicos del centro médico bangladeshí, de momento no se conoce cura para la enfermedad, a priori de carácter hereditario pero no contagiosa, con lo que las operaciones solo sirven para proporcionar alivio temporal a los pacientes.