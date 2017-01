China se indigna con la ONU por una felicitación de Año Nuevo poco auspiciosa

Miles de internautas chinos expresaron su malestar en las redes sociales por la felicitación que las Naciones Unidas enviaron a este pueblo asiático con ocasión del comienzo del Año Nuevo Lunar, al incluir imágenes de pobreza y guerras, algo que para la tradición oriental es símbolo de malos augurios.



La polémica empezó la noche del pasado viernes, pocas horas antes del comienzo del Año del Gallo, cuando la cuenta oficial de la ONU en Weibo (equivalente chino a Twitter) envió un mensaje de buenos deseos en el que pedía a los chinos que no olvidaran durante las fiestas a quienes sufren en otras latitudes.



"Vuestra cena de Festival de Primavera seguro será opípara, pero no olvidéis que hay 800 millones de personas en el mundo que sufren de hambre y viven en terrible pobreza", señalaba la cuenta de Naciones Unidas, que acompañaba el mensaje con la imagen de un niño malnutrido.



La controversia continuaba con otro mensaje vía Weibo, en el que Naciones Unidas comparaba la alegría de los chinos encendiendo fuegos artificiales con las duras condiciones que viven personas en países castigados por la guerra.

Los por otra parte bienintencionados mensajes han sido duramente criticados en las redes sociales chinas, donde más de 10.000 comentarios, la mayoría condenatorios, acusaban al organismo este fin de semana de ser poco sensible a la tradición oriental, que en esta festividad procura no hablar de cosas negativas.



"Por favor, sean respetuosos con nuestras tradiciones, ¿no podrían decir algo bonito y guardarse esas lecciones para la Navidad?", decía uno de los comentaristas.



"Publiquenlo en Facebook y Twitter y enseñenselo a los americanos", espetaba otro, que recibió 7.000 "me gusta" por su reflexión.



En el día de Año Nuevo Chino (que este año cayó ayer sábado, 28 de enero) los habitantes del gigante asiático evitan hablar de cosas negativas, y se pasan el día deseando felicidad, riqueza y buenos augurios a sus amigos y parientes, tanto en persona como, desde hace unos años, a través de las redes sociales.