Sebastián Piñera compara a Trump y Pence con personjes de Walt Disney

Un tuit del ex presidente chileno, Sebastián Piñera (2010-2014), está generando polémica por comparar al presidente y vicepresidente de Estados Unidos, Donald Trump y Mike Pence, respectivamente, con los personajes de Walt Disney del pato Donald y el ratón Mickey.

“Donald Trump eligió a Mickey Pence como Vicepresidente. O sea, EEUU está gobernado por Donald y Mickey. Lo habrá soñado Walt Disney?”, reza la publicación realizada la noche del martes y que lleva más de 26,000 retuits y 36,000 me gusta.

Donald Trump eligió a Mickey Pence como Vicepresidente. O sea, EEUU está gobernado por Donald y Mickey. Lo habrá soñado Walt Disney ? — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) 31 de enero de 2017

La mayoría de los usuarios de la red social que le han contestado lo han hecho criticando su comentario e incluso calificándolo de “resentido”.

Hubo quienes también hicieron ver que el tuit de Piñera es casi una copia exacta de uno en inglés publicado el pasado 22 de enero por el político indio Digvijay Singh.

Did anyone else realize that Mickey (Pence) and Donald (Trump) will run US now on?

Had Walt Disney ever thought of this possibility 🤔

Batra