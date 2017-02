La mayor web de literatura hispana sirve un millón de páginas al año en EEUU

La mayor web de literatura iberoamericana, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, sirve cada año alrededor de un millón de páginas a los internautas de Estados Unidos, un reflejo del arraigo y la 'buena salud' de que goza la cultura hispana en el gigante norteamericano.



La Miguel de Cervantes (www.cervantesvirtual.com) da libre acceso por internet a más de 205.000 registros bibliográficos, en una iniciativa surgida en 1999 de la Universidad de Alicante, el Banco Santander y la Fundación Botín, y que ha obtenido el premio Stanford para la Innovación en Bibliotecas de Investigación.



Se ha convertido en un instrumento muy útil para descubrir tanto la literatura clásica española y latinoamericana como a los autores contemporáneos de las dos orillas, aunque en este último caso no se ofrecen las obras completas sino aproximaciones, para evitar problemas con los derechos de autor vigentes.

Las 967.258 páginas servidas en 2016 en el gigante estadounidense suponen el 4,15 por ciento del total de 23,3 millones a los usuarios de los cinco continentes, y es una cifra similar a la de años precedentes: 983.971 en 2015; 1.024.680 en 2014 y 980.914 en 2013.



El responsable de Comunicación de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Rafael González Gosálbez, explicó a Efe que la mayor parte de las consultas estadounidenses proceden de internautas del estado de California, con 120.778 páginas, seguidos por Texas (97.093), Nueva York (90.528) y Florida (79.942).



González afirmó que Estados Unidos ha sido siempre "un espacio de consulta y desarrollo" para la Biblioteca Virtual al haber "una nutrida población lectora hispana y muchos grandes hispanistas en sus universidades".

Sobre las posibles medidas contra el español ante la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, manifestó que "es una evidencia que hay entre 40 y 50 millones de hispanohablantes que no van a dejar de hablar ni de leer en español", y también que su número "no va a dejar de elevarse" en el futuro.



"Hay cosas imposibles y la cultura hispanoamericana está suficientemente arraigada en los Estados Unidos para no temer porque vaya a desaparecer, independientemente de las decisiones de los políticos".



"El Conde Lucanor", de Don Juan Manuel, "La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades" (anónimo), "Vuelva usted mañana", de Mariano José de Larra, y "El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha", de Miguel de Cervantes, fueron en 2016, por este orden, las obras más vistas en Estados Unidos de los fondos de la biblioteca.



El perfil del internauta estadounidense es, por un lado, el usuario común que busca obras clásicas y, por otro, el estudioso o hispanista, que tiene en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes una "fuente de consulta de primer orden".



La web también incluye portales especializados por autores o temáticas, de los cuales los más visitados el pasado año en Estados Unidos fueron los del "Cantar de Mío Cid", Emilia Pardo Bazán, Alfonsina Storni, Luis de Góngora y Cervantes.