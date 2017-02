Egipcia de 500 kilos llega a India para una operación de extirpación de grasa

La egipcia Eman Ahmed Abd El Aty, de 36 años y un peso estimado de unos 500 kilos, llegó hoy a la ciudad india de Bombay (oeste) para someterse a una operación para extirparle grasa y lograr una reducción de peso con la que los médicos pretenden salvarle la vida.



La primera vez en 25 años que abandona su habitación, la paciente llegó a la capital financiera india en horas de la mañana en un vuelo de la aerolínea egipcia Egypt Air y ha sido ingresada en el Hospital Saifee de la urbe, confirmaron a Efe fuentes del equipo médico que la operará.



Una portavoz de la plataforma de apoyo a la paciente Save Eman Cause, creada por el panel de médicos a su cargo, indicó a Efe que la joven permanecerá en observación durante unos días y que la fecha de la operación dependerá de "cómo reaccione su cuerpo", ya que se encuentra en estado "muy crítico".

La intervención, durante la que se le extirpará grasa a la paciente, podría demorarse hasta un mes, precisó, sin ofrecer más detalles técnicos sobre el tipo de operación.



La mujer, originaria de Alejandría, viajó acompañada de su hermana y dos médicos especializados en una cama especial construida para su traslado en el avión, que se equipó también con un ventilador portátil y un desfibrilador, según un comunicado de Save Eman Cause.



"En preparación para el vuelo, el equipo de doctores estuvo en Egipto durante los últimos diez días para optimizar las condiciones de su viaje", agrega la nota.



A su llegada a la India, la egipcia fue traslada en un camión "completamente equipado" acompañado por una ambulancia y con escolta policial e ingresada en una habitación del Hospital Saifee creada especialmente para cubrir sus necesidades.



Su caso se conoció hace varios meses después de que algunos medios de comunicación sacaran a la luz su historia, pero ningún médico en Egipto parecía disponer de los recursos suficientes para una operación de estas características.

El médico indio Muffazal Lakdawala se ofreció entonces a operarla de forma gratuita, ya que la mujer procede de una familia de pocos recursos, pero la embajada de la India en El Cairo le denegó el visado médico por no poder presentarse en persona en la legación diplomática.



El trámite requirió la intervención de la ministra de Asuntos Exteriores india, Sushma Swaraj, que logró un visado para la joven en apenas unas horas, en línea con sus habituales intervenciones en la red social Twitter en auxilio de personas en apuros por todo el mundo.



Según Save Eman Cause, la paciente sufre edemas linfáticos severos, retención de agua, diabetes, hipertensión e hipotiroidismo y padece de gota y problemas graves en los pulmones que la ponen en alto riesgo de sufrir una embolia pulmonar.



A consecuencia de un derrame cerebral que sufrió, la joven no puede hablar "coherentemente" y sus extremidades derechas están paralizadas.



De acuerdo con el libro de los Récords Guinness, la estadounidense Pauline Potter posee el certificado de ser, con 291,6 kilos, la mujer con más peso del mundo, aunque hay registrados otros casos como el de la portorriqueña Elba Muñiz, que falleció en 2008 con un peso de 363 kilos.