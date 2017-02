Decenas de homosexuales se besan en Lima para protestar contra la homofobia

Decenas de homosexuales y bisexuales se besaron y abrazaron hoy en el centro histórico de Lima para protestar contra la homofobia y reclamar su derecho a expresar libremente su afecto hacia sus parejas sentimentales sin temor a recibir insultos, agresiones o acoso.



El acto fue convocado por el colectivo "Besos contra la homofobia", que en 2011 ya organizó la primera reunión de parejas homosexuales peruanas para que se besaran simultáneamente en la Plaza de Armas de Lima, frente a la catedral y el Palacio de Gobierno, lo que fue fuertemente reprimido por la Policía.



La intención del grupo es repetir anualmente esa experiencia, pero en esta ocasión la Policía había restringido el acceso al centro de plaza con vallas, y los esperaba con equipos antidisturbios, incluido un vehículo lanzador de agua a presión.

La improvisada marcha llegó hasta las vallas colocadas por la Policía en un esquina de la plaza, y las parejas manifestaron simbólicamente en ese rincón su amor con diversas muestras de afecto, frente a la mirada de los agentes.



El grupo se movilizó posteriormente por el peatonal Jirón de la Unión, la calle mayor del centro de Lima, y reclamó su derecho a expresar su condición sexual con arengas y canciones que despertaron la curiosidad de la multitud de transeúntes que pasaba por el lugar.

La participante Esther Rodríguez, integrante del grupo de Lesbianas Independientes Feministas, explicó a Efe que el acto "es sencillamente una acción de resistencia y de dar visibilidad a la diversidad de personas que existe en este país, todas iguales y con los mismos derechos".



Rodríguez consideró que el cierre de la plaza para evitar el ingreso del colectivo homosexual es "muy simbólico del miedo que el Estado tiene hacia la diversidad de las personas que no entran en la norma hegemónica de la heterosexualidad".



"No entiendo por qué nos ven tan peligrosos. No entiendo por qué nos esperan con carros, armas y vehículos antidisturbios. Solo somos personas que venimos a demostrar nuestro afecto", dijo Rodríguez.



La unión civil entre personas del mismo sexo todavía no está contemplada en la legislación civil peruana a pesar de varios proyectos de ley presentados en los últimos años, todos ellos archivados en las comisiones del Congreso.