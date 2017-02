10 cosas que podés hacer el 14 de febrero, si estás soltero

El día de San Valentín, a muchas personas les entra nostalgia, sobre todo si se encuentran sin pareja. La llegada del día en que se celebra el amor y la mistad no pasa desapercibida en las tiendas, las calles, la televisión y en todos lados los avisos, películas y noticieros giran en torno a este acontecimiento.

Pero ¿qué pasa si estás solo? Te compartimos una lista de actividades que podés hacer este 14 de febrero si no tenés pareja.

Lea más: San Valentín despierta la pasión y los negocios en Nicaragua

1) Celebrá con amigos solteros

¿Sos la única persona soltera en el mundo? Seguramente no. Podés organizar una reunión de amigos en tu casa o ir a una fiesta juntos. Quedarte en casa, preparar una velada y pasar tiempo con amigos de distintos sexos es una buena opción.

Diferentes centros de recreación de Nicaragua también ofrecen ambiente y compañía para aquellos que para este 14 de febrero aún no han encontrado su media naranja.

2) Hacer cosas que te gusten

Recordá que en el día de la amistad será laboral, no es feriado, así que después de las clases o del trabajo podés disfrutarlo haciendo una lista de pequeñas y grandes cosas que realmente te hacen y ten han hecho feliz: (Ir de compras, preparar un pastel, salir a caminar, leer un libro, cualquier cosa fuera de lo cotidiano).

3) Mantenerte ocupado

Si no es un día de trabajo para vos, podés aprovecharlo para estar en casa, arreglar tu cuarto, o hacerte tratamientos caseros de belleza, en el caso de las mujeres.

4) Realiza una visita al Spa

Una de las mejores ideas para consentirse es ir a un spa en el cual podás realizar un tratamiento capilar, hacerte la manicure o pasar a una sesión de masajes que te ayudará a relajarte y a olvidar todo tipo de problemas.

5) Practicar deportes

Hay muchas opciones, desde salir y hacer una carrera rápida por tu vecindario, hasta medirte en una partida de billar con tus amigos, un juego de básquetbol o un reñido partido de futbol. Al final tu cuerpo también te lo agradecerá.

6) Disfruta por hoy de la comida chatarra

Si has estado realizando una dieta rigurosa que no te permitía comer ninguna comida chatarra, en este día podés romper la regla y darte el gusto de disfrutar de todas esas calorías que has estado evitando.

7) Una noche de películas

También podés sentarte frente el televisor y ver un maratón de películas con tus amistades. Si no querés estar en casa, los cines siempre tienen una buena oferta.

8) Ponerte al día con los pendientes

Puede sonar rutinario, pero ponerte al día con tus obligaciones es realmente importante. ¿Estuviste posponiendo algunas de tus obligaciones? Hoy es un buen día para hacerlo. Eso sí, comenzá con lo más interesante, al final del día te darás cuenta que lo aprovechaste al máximo.

9) Disfruta con tu familia

Dedicarle este día puede ser la forma perfecta de mimar a tus padres y pasar junto a tus hermanos que también estén solteros. Planeá una serie de actividades que podás disfrutar con toda la familia.

10) Visitá un lugar turístico

Contactá a una persona que esté en la misma situación que vos y planeá una visita a un centro turístico. Tanto los departamentos como Managua tienen infinidad de opciones.

El día de San Valentín no tiene que ser solo para el amor romántico. Comprá algunas tarjetas, pequeños regalos y flores y compartilos con otros. No solo con personas cercanas a ti, sino también con aquellas a las que ves a diario, compañeros de trabajo, tus vecinos o algunos conocidos de la universidad.

Es cierto que cada persona es diferente y hay variados gustos para escoger una actividad y pasar el día de manera relajada, pero esta lista te ofrece ideas que pueden ayudarte a mejorar tu ánimo y festejar el día de San Valentín de la mejor manera. Además, recordá que el 14 de febrero no solo se celebra el del amor, sino también la amistad.