Los peligros del amor en tiempos de redes sociales

¿No sos de los que puede enamorarse por un “Me Gusta”, un “Me encanta”, o por un tuit? A lo mejor puede que tengás ciertos prejuicios en cuanto a entablar una relación por las redes sociales, pero el uso de Facebook o Twitter se ha vuelto tan común que no descartés esa idea.

Existen aplicaciones y redes sociales dedicadas especialmente a la búsqueda de parejas en internet, entre ellas Tinder, que ofrece la geolocalización para entablar una relación con “personas cercanas a tu círculo”, pero hoy no profundizaremos en ese tema.

Si estás buscando o tenés una relación, te damos consejos útiles para mantenerla estable sin dejar de usar las redes sociales.

La búsqueda

Buscar el amor on line es un juego que tiene ciertas reglas y aquí te compartimos algunas:

Sé honesto: En internet es fácil encontrarse con personas que no son sinceros al brindar información sobre su vida o sobre sus intereses y definitivamente a nadie le gusta ser blanco de engaños y de burlas ¿no? No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti.

La primera cita: Si ya conocés a la persona virtualmente y sabés que comparten intereses y gustos, llegó la hora de conocerse en persona. Para la primera cita, propongan algo sencillo, como un café o un almuerzo, una salida al cine, sin nada de romanticismo, puede resultar muy bien para hacer el primer contacto cara a cara.

Si después de conocer físicamente a la otra persona, sentís que hay química entre ambos compartan más tiempo juntos para conocerse mejor, durante este tiempo es mejor hacerlo en privado, pues de no funcionar no pasará nada, nadie se enterará que tu romance ha fracasado y si todo sale bien entonces estarán listos para proceder al segundo paso.

En la relación:

¿Es recomendable hacer pública tu relación en las redes sociales?

Según los expertos las relaciones son de dos y no públicas y, por ende, hay que cuidar la sobreexposición en estos medios. En una entrevista concedida a Infobae, el psicólogo de Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Felipe Ortiz Liñán, asegura que hacer pública tu relación en las redes sociales "tiene un lado positivo, que es compartir con muchas personas lo feliz que estás, pero si después terminás o pasás por una crisis, vas a estar igual de expuesto".

“Una relación de pareja sana implica el resguardo de la intimidad, por ejemplo si van de viaje juntos y publican fotos, no es malo; pero si comparten muchas cosas íntimas, como todo lo que hacen o cosas que tengan que ver con su sexualidad, es más complejo", explica el experto.

Hacer pública tu relación en las redes sociales debe ser una decisión mutua, es recomendable hacerlo cuando estés seguro que es una relación estable y no un simple romance, recuerda que el cambio de estado le llega a todos sus amigos en común.

Los celos virtuales

Mantener una relación estable en las redes sociales es más complicado de lo que parece. Seguramente han escuchado a algunos de sus amigos o a ustedes mismos les ha pasado que su pareja pregunta: ¿Quién es ese o esa que te comentó una foto? ¿Por qué le da “Me gusta” a todas tus publicaciones? ¿Quién es ese que te empezó a seguir en Twitter y le pone "favorito" a todo lo que publicas? ¿Por qué tenés a tu ex novio de amigo en Facebook? ¿Por qué no querés subir una foto conmigo? ¿Quién te escribe tanto?

Según los expertos, cada día es más común que lleguen a los consultorios parejas completamente fracturadas por descubrir engaños e infidelidades a través de mensajes e imágenes encontradas en las redes sociales, ya sea por curiosidad, desconfianza, inseguridad o broma.

El psicólogo de Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Felipe Ortiz Liñán, explicó que las redes sociales se han vuelto un campo fértil para aquellas personas con celotipia o con la simple curiosidad de saber más del otro.

“Una persona que pretende revisar el teléfono de la otra o pedirle abiertamente que le muestre su actividad en las redes sociales evidencia un problema grave de celos e inseguridad que, tarde o temprano, terminará arruinando la relación” argumentó Ortiz.

La ruptura

Si hiciste pública tu relación y por alguna razón no funcionó, una ruptura amorosa puede ser dolorosa e incluso parecer insoportable, por lo que las redes sociales de alguna manera te van a acercar a esa persona. Si piensas que la relación aún se puede arreglar o no quieres quedar como el villano de la historia, esto es lo que no debes hacer.

Evitá el stalkeo a tu expareja, es decir no mirés el perfil, fotos y actualizaciones de estado tratando de encontrar explicaciones a preguntas sin respuesta.

Cuando estés ebrio, ni se te ocurra utilizar las redes sociales, porque podría tener consecuencias a largo plazo.

No empecés a decir indirectas tipo: “mejor sola que mal acompañada”, porque podría eliminar toda posibilidad de solucionar el problema.

No cambiés el mismo día de la ruptura el estado sentimental de Facebook, porque te vas a evitar preguntas incómodas y que los demás no se enteren que rompieron, si es que arreglan las diferencias. Tampoco es correcto bloquear o elimina a la otra persona.

Si creés que la relación llegó a su fin y no hay posibilidades de regresar, entonces usé con menos frecuencias las redes, eso te ayudará a no tener noticias de la otra persona. Si conocés a alguien más, no lo hagás público, date un tiempo y disfrutá del momento sin que los demás se enteren.