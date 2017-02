Los perros celebran el carnaval en Río de Janeiro y ladran contra su abandono

"El carnaval es animal" o "ven a disfrutar de la 'cachorrada'" cantaban hoy los dueños de decenas de perros disfrazados para la ocasión en el paseo marítimo de Copacabana, en Río de Janeiro, en un desfile que, además de divertir, denunció el maltrato y el abandono animal.



Superhéroes, bailarinas... cualquier disfraz encajaba en el denominado como "blocão", nombre formado a partir del juego de palabras entre "bloco" (comparsa) y "cão" (perro).

Desde las 08.00 hora local (11.00 GMT) comenzaron a reunirse toda una manada de perros y dueños, que durante tres horas recorrieron buena parte de la famosa Avenida Atlántica de Copacabana, que estos días hierve de emoción con desfiles cargados de ritmo y color.



De lejos parecía una comparsa más, incluso bastante humilde por su tamaño y la logística dispuesta, apenas una furgoneta con dos altavoces para animar a los asistentes, pero esa supuesta normalidad se rompió en pedazos al mirar hacia el suelo o a los brazos de los participantes.

En total casi un centenar de perros, que aprovecharon la ocasión para jugar entre ellos, ladrar un poco, y divertir a las personas que se topaban por casualidad con la comparsa.



El desarrollo del desfile no fue sencillo, ya que muchos de ellos se entrelazaban con las correas, lo que provocó algún que otro tropezón, especialmente en aquellos que llevaban más de un animal de compañía, hasta cuatro en algún caso.



El número de personas en la comparsa perruna, que salió a las calles con la intención de denunciar el maltrato y el abandono animal, creció exponencialmente con el paso de los minutos.



Rosana Vieira, de 47 años, no daba abasto con sus tres perros y sus respectivas correas, pero consiguió explicar a Efe que "los perros también tienen que divertirse" porque "no pueden estar todo el día solos".



"Los traigo aquí para que conozcan a otros perros y salgan de la rutina, de los paseos de siempre", comentó.



Otros canes, más pequeños, fueron en los brazos de sus dueños, quienes bailaban con ellos al compás de la banda que les acompañó.

A ellos se les sumó un animador que, disfrazado de perro para la ocasión, interpretó canciones expresamente elaboradas para estos animales.



"El mejor amigo del hombre", "inseparable", "el que nunca te da de lado, el perro", rezaban algunas de las estrofas.



Casi la totalidad de los participantes se disfrazaron, pero fueron pocos los que pensaron en ir a conjunto con su perro, quienes por otro parte, fueron los que más orgullosos lucieron en las fotos.



El revuelo fue tal que era mayor la cantidad de curiosos que se acercaban a grabar y tomarse instantáneas, que el número de asistentes al propio desfile.



Al principio incrédulos y después animados, cariocas y turistas acabaron por unirse al desfile y cantar el pegadizo himno que ensalzaba al 'cachorro' y proponía "divertirse con el perro en Carnaval".



Con el desfile canino comenzó una jornada muy activa en Río de Janeiro, en el que es el último fin de semana antes de carnaval.



En la capital carioca hay programados hoy 46 'blocos', que inundarán la ciudad de música, un día después de que 250.000 salieran a las calles de la urbe a celebrar su época del año preferida.



A la par que el 'blocão' daba el pistoletazo de salida, a apenas 200 metros, comenzaban a reunirse los primeros asistentes de los 100.000 esperados para el desfile 'Chora me liga' (Llora, llámame).



Mientras "Chora me liga" alcanzaba su punto álgido en Copacabana, a las 11.00 hora local (14.00 GMT) comenzó el desfile "Bloco da Preta" en el centro de la ciudad.



"Bloco da Preta" suele reunir alrededor de medio millón de personas en una comparsa móvil, al contrario que la citada anteriormente, la cual se desarrolla en un escenario fijo.



El nombre del desfile del "Bloco da Preta" se debe a que lo fundó la cantante de la región nordestina de Bahía, Preta Gil, y reúne a artistas famosos que cantan desde música popular hasta samba y funk.



"Blocão", "Chora me liga", "Bloco da Preta" o "Suvaco do Cristo" son solo cuatro de las cuarenta y seis comparsas con los que acaba el llamado precarnaval, ya que oficialmente comenzará el próximo 24 de febrero.