La elefanta guatemalteca "Trompita" sopla 56 velas emocionada con su pastel

Con un pastel de cumpleaños hecho de sandía, papaya, melón, mazorcas, bananos y zanahoria, la elefanta "Trompita", un icono de Guatemala, celebró hoy sus 56 años muy emocionada.



El animalito, cuyo nombre original es "Bombi", es una elefanta asiática Elephas Maximus que fue rescatada por el zoológico La Aurora de un circo en el año 2008, cuando fue adoptada como un miembro especial de la familia.



Su cuidador y "amigo de toda la vida", Romeo López -más conocido en el mundo circense como "Tarzán López"- explica a Efe que "Trompita" y él llevan juntos desde que ambos tenían 7 años: "Crecimos juntos y tenemos una conexión especial. Puede sonar a una locura el apego que se consigue con un animal".

Desde entonces han crecido, han llorado y han reído. Se han hecho adultos y entre ellos, tal y como cuenta "Tarzán", hay una vínculo inaudito. Cuando se vio obligado a cerrar el circo en el que ellos convivían le ofrecieron 300.000 dólares por su compañera del alma, "pero me iba a sentir un Judas. No pude venderla".



"Es una elefanta muy dulce, muy tranquila y aquí está muy bien cuidada", añade, y apunta que juntos tienen la oportunidad de compartir de todo: "Hasta juego fútbol con ella y lo hace súper bien, le supera a todos los jugadores del mundo, hasta a Messi", asegura entre risas.

Tras 48 años juntos, su cuidador cuenta que, a veces, con tan solo mirarse, sabe "lo que le pasa": "Recuerda que crecimos juntos. Llevamos toda una vida", insiste mientras mira a la elefanta, que come con avidez su pastel y se tira tierra encima de su lomo para protegerse de los incesantes rayos de sol.



"Trompita", que recibió las felicitaciones de todo el personal del zoológico y de los visitantes este domingo, come una media de 400 libras diarias de frutas y verduras (unos 181 kilos) y aunque no se sabe cuánto tiempo va a permanecer entre los guatemaltecos, se estima que en este hábitat pueda llegar hasta los 70 años, cuando en su entorno natural a su especie se le dificulta llegar a los 60.



Donde ahora reside esta elefanta vivió hace 9 años otra, se llamaba "Mocosita" y también era la atracción más grande del zoológico. En su honor, una placa recuerda a la que fue, algún día, el animal más famoso del país.



"De un país lejano nos vinieron a regalar una linda elefantita que viajó por tierra y por mar... En el parque La Aurora le hicieron su casita y por nombre le pusieron 'Mocosita'", reza la insignia.



Llegó un 1 de enero de 1952 y partió el 19 de julio de 2008, tras compartir unos meses con "Trompita" antes de fallecer de un infarto.