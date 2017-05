La mujer egipcia operada se va de la India con 300 kilos menos

La egipcia Eman Ahmed Abd El Aty, que se estima llegó a pesar media tonelada, abandonó hoy el hospital y se fue de la India con apenas 176,6 kilos, tras perder ella más de 300 kilos en tres meses y su hermana y los médicos la paciencia por un tratamiento que ha hecho correr ríos de tinta.



Rodeada de fotógrafos, medios, médicos y curiosos, Eman se marchó del Hospital Saifee de Bombay rumbo a Emiratos Árabes Unidos (EAU) como una actriz de telenovela, estilizada y entre dramas para ingresar en otro centro médico donde pretende alcanzar el objetivo de la siguiente etapa de su tratamiento: volver a caminar.

Te puede interesar: Egipcia de 500 kilos llega a India para una operación de extirpación de grasa



El Hospital Burjeel de EAU acaba de dar su visto bueno para recibir a la egipcia, de 37 años, "estable, en buena salud y lista para volar", de acuerdo con el parte del centro hospitalario bombayés.



Su alta hospitalaria pone punto final a un tratamiento médico que incluyó una reducción de estómago para tratar un problema de sobrepeso de alrededor de 500 kilos, según médicos y paciente.

Pero el alta también pone punto final a una historia de acusaciones públicas de falsedad entre la hermana de la mujer egipcia y el hospital con mensajes en redes sociales, sobre lo que estaba sucediendo realmente.



El médico jefe que la trató, Muffazal Lakdawala, se defendió con una carta pública difundida ayer en la que asegura que la hermana estaba resentida porque le habían dicho que sería muy difícil que Eman volviera a andar, al tener problemas óseos y los músculos atrofiados por haber estado en cama durante "más de 25 años".



El médico mostró imágenes de la egipcia sobre una báscula especial que confirmaba los 176,6 kilos de peso de la paciente, aunque reconoció que lo que nunca pudo corroborar fueron los supuestos 500 kilos iniciales de Eman, al no tener forma material de para poder hacerlo.



El caso de la mujer, natural de Alejandría, saltó a los medios de comunicación hace unos meses por su larga postración en cama.

El doctor Lakdawala se ofreció entonces a operarla de forma gratuita y la ministra de Asuntos Exteriores de la India, Sushma Swaraj, se encargó de garantizarle un visado, pese a que no podía cumplir con el requisito de presentarse personalmente en el consulado indio para solicitarlo.



Su traslado requirió tumbar una pared de su casa y el empleo de una grúa, así como numerosos acondicionamientos en su traslado en un avión de carga y una obra en el hospital para acondicionar especialmente el lugar de internamiento.



Finalmente, la mujer fue sometida el pasado febrero a una gastrectomía en manga por laparoscopia en el Hospital Saifee, que atribuyó el origen de su problema de obesidad a un "defecto genético" localizado en el gen LEPR.



La mujer ya no tendrá que preocuparse por figurar o no en el libro de los Récords Guinness, donde la estadounidense Pauline Potter tiene el certificado de ser, con 291,6 kilos, la mujer con más peso del mundo, aunque haya registrados otros casos como el de la puertorriqueña Elba Muñiz, que falleció en 2008 con 363 kilos.



Ahora la preocupación de Eman será la fisioterapia y la rehabilitación neurológica en el Hospital Burjeel, donde se encontrará más cerca de su casa en Alejandría.