La vida se va en un soplo, el amor es el motor. Se tejen esperanzas; se construye una historia al pie de la alegría. Antoja soñar. No importa si es el norte o el sur. Basta con bailar al son de los sentimientos y dejar que el tiempo camine. La soledad es el guion que va dirigiendo el timón de la ilusión. El temor de enfrentar la realidad se arrincona en cada una de las esquinas de la esperanza.

Así pasan los días, los meses y los años. La lucha entre la realidad y el corazón siguen armando su propio desazón, su propio dolor, su propio dilema. Los oídos y los ojos le dan espalda a la cordura. La ceguera del amor que justifica el engaño, la mentira y el descaro, es la única bandera sentimental que se perpetúa a punta de sinsabores.

No importa cuán jóvenes seamos ni qué tan viejas estemos. Somos producto de la disonancia entre el ser y el no ser; entre el tener y el carecer; de pronto, aparecen un tanto tímida, en medio de la manipulación, el maltrato y la crueldad, la determinación, la visualización del mal camino hasta ahora vivido.

Cuesta caminar derecho, cuesta ser congruente; es difícil, verdaderamente difícil echar al mar los buenos momentos; cuesta colar entre las sábanas de la vida, la podredumbre humana. Es necesario erguir la cabeza, ponerse de pie y asentar la vida sobre la roca de la autoestima.

El camino de regreso es pedregoso, vacilante y doloroso. Es un avance a gatas; es un retroceder al filo de la añoranza, los recuerdos y el corazón que se apega al punto fortuito. No es fácil. El tiempo pasa a gotas. Las lágrimas se agarran de la mano, no quieren soltarse. El sentimiento parece no quererse alejar. La noche los cobija cada noche. Los supuestos intentos de reconciliación no son más que la prolongación del juego mal intencionado de quien perpetúa la desfachatez de mentir en cielo abierto.

Así… en ese estado de incertidumbre, se observa el alba. Aparece el atardecer. Los días van trotando… se detienen… corren… pasan… La realidad duele como duele vivir, como duele amar. La cordura y la espera se vuelven un tanto amigas, que aunque vacilantes, saben que es su más preciado don. Ya no hay porqué luchar ni qué esperar. ¡Basta vivir!