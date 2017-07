¿Se han puesto a reflexionar en cómo sería el mundo si los hombres sufrieran la desigualdad de género? Aldara Filgueras, da respuestas a asuntos como la injusticia en el plano laboral, el culto al cuerpo al que se somete a la mujer y la lucha de géneros dentro de las relaciones amorosas, a través de su corto Cosas de Chicos, en el que tres hombres juegan através de diálogos a un mundo de al revés.

En una entrevista al sitio Verne, Filgueras apuntó que, "hay determinadas reivindicaciones que una parte de la sociedad se niega a escuchar si se hacen desde una voz femenina. A menudo, a las mujeres se nos acusa de quejicas o pesadas. Pronunciar ese mismo discurso en boca de un hombre deja en evidencia lo ridículas que son algunas situaciones que se viven a diario".

El cortometraje que forma parte de la programación del canal de YouTube Infomix TV, fue publicado a finales de junio y ahora mismo supera las 340,000 reproducciones. Nació como el proyecto personal de un grupo de gente dedicada al cine y comunicación audiovisual.

"Me duelen todos los temas que aparecen en esta historia y también que haya algunos hombres que se sientan atacados cuando se habla de desigualdad y reaccionen a la defensiva. El feminismo no intenta atacarlos ni eliminar la energía masculina, sino ser aliados y que las relaciones entre unos y otros no sean tan tóxicas", defendió ante el sitio Verne la directora.

¿Cómo funciona la equidad de género?

Al final del corto, Aldara Filgueiras cierra el cortometraje con su versión un tanto particular de la canción 'Despacito' del puertorriqueño Luis Fonsi, titulada 'Mi gatito', que pretende ridiculizar las letras machistas del reggaeton.

"No se trata de protestar por una canción aislada. El problema es que todo un género musical como el reguetón o un sector de la sociedad trate así a las mujeres", dijo Filgueiras.

Otros cortos

Además de Cosas de Chicos, hay cortos que tratan temas como la violencia de género, la pederastia o el acoso sexual, algunos son: Elefantes sobre una telaraña, Por la calle, Consejitos y El orden de las cosas.