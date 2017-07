El 80% de jóvenes en 104 países tienen acceso a internet, reveló la ONU

Un total de 830 millones de jóvenes tienen acceso a internet, lo que representa más del 80% de la juventud en 104 países, reveló hoy la agencia especializada en telecomunicaciones de la ONU, que cifró en 7 de cada 10 los jóvenes que pueden conectarse a la red en todo el mundo.



La proporción de personas de entre 15 y 24 años (el segmento de edad considerado como "joven") con la posibilidad de conectarse a la red es significativamente superior al 47% de la población global con acceso a internet.



Teniendo en cuenta estas cifras, casi uno de cada cuatro usuarios de internet en el mundo se encuentran entre la franja de los 15 a los 24 años de edad, según ha determinado la Unión Internacional para las Telecomunicaciones (UIT).

En los países desarrollados, un apabullante 94% de jóvenes están conectados a la red, una tendencia que desciende en paralelo a los niveles de desarrollo económico de los países.



Las estadísticas de los países en vías de desarrollo muestran que un 67% de los jóvenes están conectados a la red, mientras que en los país menos avanzados, la mayoría de ellos en África subsahariana y el sureste asiático, este porcentaje no supera el 30%.



La desigualdad, por tanto, se mantiene en términos de acceso a internet y casi nueve de cada diez personas de entre 15 y 24 años que viven en África, Asia o en el Pacífico no pueden disfrutar de las ventajas de la conectividad.



No obstante, los datos divulgados señalan el papel de China e India en la ampliación de los números globales de la conexión a internet, dado que en los dos gigantes asiáticos residen 320 millones (39%) de los jóvenes con acceso a este servicio en el mundo.

La misma desigualdad entre países ricos y pobres se reproduce en las cifras relativas a la población en general, así, mientras que casi 80 de cada diez europeos de todas las edades puede utilizar internet si lo desea, este es el caso de tan solo el 43.9% de asiáticos y de habitantes de las islas del Pacífico y del 21.8% de africanos.



Por otro lado, la UIT puso de relieve en su informe que la brecha de género sigue imponiéndose y los hombres son usuarios más frecuentes de internet, en casi dos terceras partes.



No obstante, el continente americano es el único en el que más mujeres acceden a la red que los varones, siendo este el caso en Estados Unidos, México, Panamá, Costa Rica, Venezuela y Argentina.



La agencia especializada en telecomunicaciones explicó que existe "un fuerte vínculo entre el acceso igualitario a la educación superior y la paridad de género en el uso de internet".

Aseguró que, en general, los países con un porcentaje superior de mujeres usuarias que de hombres, "presentan mejores ratios de paridad en el acceso a la enseñanza universitaria".