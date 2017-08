Pechos al aire, decile hola a las Toallas Ta-Ta

Liberar los pechos se ha vuelto un ritual al llegar a casa, un pequeño placer de la vida para muchas mujeres y ha sido exactamente esa la motivación de Erin Robertson, quien cansada de soportar los tediosos brasieres invento las revolucionarias toallas para pechos; una alternativa cómoda al sujetador para andar por casa.

Pero, ¿qué es la Toallas Ta-Ta (Ta-Ta Towel)?

De acuerdo a muchas mujeres, un sujetador milagroso pues además de prometer que el dolor de espalda desaparecerá (sobre todo en los días menstruales), el sudor debajo de los pechos ya no será un estrés. Prácticamente, se trata de un trozo de toalla con dos gomas que se coloca por detrás del cuello, una especie de bufanda, que en cada extremo termina con una copa que mantiene los pechos en su sitio.

La inspiración le llegó a su creadora en plena sudada veraniega. “Vivía en Los Ángeles y me estaba arreglando para una primera cita. En el momento que salí de la ducha y me empecé arreglar, empecé a sudar. Intenté ponerme polvos de talco, incluso me puse una camiseta debajo de los pechos, pero ponérmela me hacía sudar aún más. Mientras me secaba el pelo no dejaba de pensar, ‘tiene que haber una mejor manera de evitar que el sudor me baje hasta el estómago”, cuenta Robetson en su web.

Quienes han utilizado el Toallas Ta-Ta, han asegurado que “es como tener las bubis al aire libre”, incluso está indicada para madres lactantes.

Es una alternativa cómoda y estilosa para estar en casa sin sujetador. Las texturas y los colores de sus diseños han hecho de las Toallas Ta-Ta, incluso una pieza para salir con ella debajo de la ropa.

Lo mejor es que se adapta a los senos de cualquier tamaño. No tiene las incómodas costuras, ni los dolorosos aros que en muchas ocasiones molestan los sensibles pechos de las mamás. Además, se adapta a los cambios de tamaño de las mamas que experimentan las mujeres lactantes.