Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América:

1. TWITTER OBAMA

Obama se alza con el tuit con más "me gusta" de la historia Un tuit del expresidente de EE.UU. Barack Obama sobre la violencia racista del sábado pasado en Charlottesville (Virginia) se convirtió en el mensaje con más me gusta de la historia en Twitter. El tuit, que incluye una cita de Nelson Mandela y está acompañado de una foto con un grupo de niños, alcanzó los 2,71 millones de me gusta y superó uno de la cantante Ariana Grande con 2,70 millones.

2. APPLE SERIES

Apple destina 1.000 millones de dólares para producir series Apple planea reservar una partida de unos 1.000 millones de dólares para comprar y producir durante el próximo año contenido audiovisual como series y películas. Según The Wall Street Journal, el gigante de la manzana podría producir hasta diez series de televisión y entraría de lleno en la carrera por contenidos en la que ya están embarcadas otras compañías como HBO o Amazon.

3. MOTOROLA PANTALLAS

Motorola crea sistema para que pantalla del móvil se autorrepare Motorola, fabricante propiedad de Lenovo, patentó un sistema para que los "smartphones" puedan reparar por sí solos sus pantallas rotas. Según The Verge, esta capacidad, presentada ante la Oficina de Patentes de EE.UU., depende de un material conocido como polímero con memoria de formas, el cual fue desarrollado por la Universidad de Rochester, y que estaría disponible en "poco tiempo".

4. GOOGLE ALLO

Google lleva Allo a Chrome para competirle a WhatsApp El gigante tecnológico Google presentó la versión de escritorio de su aplicación de chat Allo, que espera hacerle competencia a WhatsApp (Wapp) permitiéndole a los usuarios seguir sus conversaciones entre el teléfono móvil y la computadora. A través de un código QR, misma modalidad que usa Wapp, se podrá acceder a la nueva funcionalidad inicialmente solo para Android.

5. TWITTER CATEGORÍAS

Twitter ahora organiza los mensajes por categorías La red social Twitter permite ahora organizar los mensajes creados en su plataforma a través de categorías en la pestaña explorar. La función, que ya está disponible en Android y en iOS, está pensada para ayudar a que los usuarios aumenten su interacción con diversos temas y solo será accesible en los países en los que es posible ingresar a dicha pestaña.

6. CIBERATAQUES COLOMBIA

Colombia ha atendido unos 5.500 ataques cibernéticos en 2017 Las autoridades colombianas han atendido entre enero y agosto de 2017 unos 5.500 ataques cibernéticos, dirigidos principalmente al sector privado. Según las cifras reveladas en el Congreso del país por el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, 4.832 de los ciberataques fueron atendidos por el centro cibernético de la Policía Nacional y 403 por el centro de las fuerzas militares.

7. GEOLOCALIZACIÓN PANAMÁ

Comienza en Panamá la III Conferencia de geolocalización de Esri La firma tecnológica estadounidense Esri, que da soporte a los sistemas de geolocalización de Google Maps o Waze, realizará hasta este 18 de agosto en la ciudad de Panamá su tercera conferencia para usuarios en el país centroamericano

. En la cita se analizará la aplicación de este tipo de programas, cada vez más usados en el mundo, en situaciones como la lucha contra el cambio climático