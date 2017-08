Brasil registra más de diez violaciones colectivas por día

El número de violaciones colectivas en Brasil se dobló en los últimos cinco años y pasaron de de 1.570 casos registrados en 2011 a 3.526 en 2016, lo que supone una media de diez casos diarios, informaron hoy medios locales.



Según divulgó el diario Folha de Sao Paulo, en base a datos del Ministerio de Salud, el estado de Acre (norte) es el que tiene una mayor tasa de violaciones en grupo, con 4,41 casos por cada 100.000 habitantes, seguido de Tocantins (nordeste), con una tasa de 4,31, y el Distrito Federal (centro), con una tasa de 4,23.

Las violaciones practicadas por dos o más personas representan hoy el 15 % de los casos de violaciones atendidas en los hospitales brasileños, con un total de 22.804 en 2016.



Los números, que apenas indican los casos registrados en los hospitales, fueron divulgados por primera vez separados de las violaciones individuales. La policía brasileña no distingue entre los tipos de violaciones, sean en grupo o practicadas por un solo agresor.



Se calcula que los casos de violaciones en grupo deben ser muy superiores a los divulgados, porque un 30 % de los municipios brasileños todavía no repasan las estadísticas al Ministerio de Salud y porque muchas víctimas no acuden al hospital o la policía a denunciar el abuso.

Según datos del Instituto De Pesquisa Económica Aplicada (Ipea), apenas el 10 % de las violaciones que ocurren en Brasil son denunciadas. Ello significaría que con cerca de 50.0000 violaciones anuales denunciadas en Brasil, habría otras 450.000 sin registrar.



"Desgraciadamente, es apenas la punta del iceberg. La violencia sexual contra la mujer es un crimen invisible, hay mucho tabú por detrás de esta falta de datos. Muchas mujeres violadas no presentan denuncia. A veces, ni lo dicen en casa porque existe la cultura de culparlas, aunque sean las víctimas", aseguró el investigador del Ipea Daniel Cerqueira.

En mayo del año pasado, la violación de una adolescente de 16 años en una favela de Río de Janeiro conmocionó Brasil, al ser abusada durante dos días por más de una decena de hombres, de dos grupos distintos, que filmaron el abuso y posteriormente lo divulgaron en las redes sociales.



Un estudio reciente sobre la evolución de las violaciones en Brasil, con base a los registros en los hospitales, apunta que las niñas y niños responden al 40 % de los casos, los adolescentes al 24 % y los adultos el 36 % restante.