Barsa quiere blindar a Messi

El FC Barcelona hará “un esfuerzo” para blindar al astro argentino Lionel Messi, dijo el presidente del club Josep Maria Bartomeu, insinuando que quieren convertir al cinco veces ganador del Balón de Oro en el futbolista mejor pagado del mundo.

“Leo Messi es el mejor de la historia del fútbol y queremos que siga con nosotros. Haremos un esfuerzo para ello”, aseguró en una rueda de prensa el dirigente del club catalán. “Habrá una negociación, habrá tira y aflojas pero, aunque no quiero hablar de cifras, si es el mejor jugador del mundo, lo lógico es que sea el mejor del mundo en todos los aspectos”, añadió.

Tras renovar al brasileño Neymar y al uruguayo Luis Suárez hasta el final de la temporada 2020-2021, el FC Barcelona quiere asegurarse la permanencia del tercer componente de su tridente ofensivo, cuyo contrato culmina en 2018.

Escándalo por fraude

“Esta es su casa, él es del Barsa (...) Creo que Leo está totalmente convencido de que el mejor sitio donde puede estar es este”, insistió ante las múltiples preguntas sobre el futuro del argentino. Estrella indiscutible de los actuales campeones de España, la trayectoria deportiva de Messi se vio salpicada este año al ser condenado en julio por haber defraudado 4.16 millones de euros de impuestos a la Hacienda española.

La justicia les impuso a él y a su padre, 21 meses de prisión y una multa de 3.7 millones de euros. Al ser una pena inferior a dos años y no tener antecedentes, no ingresó en prisión pero, en caso de reincidir, deberá cumplir su condena. “No creo que estos temas fiscales influyan (en su renovación) porque Leo sabe, yo sé y todos sabemos que no ha hecho nada mal”, dijo el presidente azulgrana.

Su intención es que el delantero de 29 años, llegado al club con apenas 13, termine su carrera deportiva en el Barcelona. “Sería una historia para explicar a las generaciones del futuro. Tuvimos al mejor jugador del mundo y jugó toda su vida aquí”, afirmó.

Bartomeu también anunció que el club quiere prolongar los contratos del español Andrés Iniesta, el centrocampista croata Ivan Rakitic y el portero alemán Marc André Ter Stegen, así como del entrenador Luis Enrique, que termina en junio. “Alrededor de abril nos sentaremos a hablar del entrenador, ahora estamos centrados en la competición (...) pero nos gustaría que continuase”, dijo.

Juegan en la Copa

El Barcelona buscará hoy el pase a los octavos de final de la Copa del Rey sin su tridente estrella ‘MSN’ a pesar de haber empatado ante el Hércules, de la Segunda División B -tercera categoría del fútbol español-, a un tanto (1-1) en el partido de ida.

El técnico Luis Enrique anunció el domingo, tras el triunfo ante el Espanyol por 4-1, que el argentino Lionel Messi, el uruguayo Luis Suárez y el brasileño Neymar iniciarán sus vacaciones antes del parón navideño, al igual que el central Gerard Piqué. “Es algo habitual que estos tres jugadores no jueguen la primera eliminatoria copera y tengan estos días por el desgaste y los viajes que tienen que hacer durante toda la temporada”, señaló el entrenador azulgrana