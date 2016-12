Sulaimán: “Román confunde las cosas”

La postura de Román “Chocolatito” González de no pelear con el mexicano Carlos “Príncipe” Cuadras si no le pagan lo que “merece”, ha causado un maremoto de opiniones. El sentir expresado por el tetracampeón mundial llegó a los oídos de Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, quien ayer en una entrevista concedida a Salvador Rodríguez, de ESPN, manifestó su descontento por la manera en que el nica ha manifestado sus exigencias.

Hace unos días, durante la convención del CMB en Hollywood, Miami, Sulaimán cometió el garrafal error de dar por hecho la revancha entre el azteca y el nica. El dirigente del organismo hasta le puso fecha al asunto, asegurando que el combate se realizaría el 18 de marzo del 2017 en Nueva York. Román y su manejador, Carlos Blandón, desmintieron la versión del regente del CMB, explicando que no habrá pelea hasta que se cumplan las condiciones que ellos le solicitaron a la empresa HBO.

“Esta es la situación. ‘Chocolatito’ está en periodo mandatorio, pero por la importancia de la pelea que tuvo (contra Cuadras), y por el hecho de que ambos pidieron la revancha, él en especial en su calidad de campeón, todo mundo daba por entendido que los dos querían la pelea, después de que Cuadras le diera la oportunidad por el hecho de que la primera resultó durísima y controvertida, y nosotros autorizamos la revancha haciendo a un lado al retador Srisaket Sor Rungvisai”, expresó Sulaimán.

“Sobre lo que pide, se vale que pida lo que cree merecer, pero (Román) está confundiendo las cosas. Si no quiere la revancha, entonces la junta de gobierno atenderá la situación porque el retador mandatorio es Rungvisai, pero que lo diga por la vía correcta”, explicó. “Lo que no se vale es que se embarre al organismo (CMB) o incluso a su promotor porque no le quieren dar lo que él cree merecer”, añadió.

El mejor hispano

En otro tema, ESPN eligió a González como el boxeador hispano del 2016 por encima del mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el cubano Guillermo Rigondeaux. “‘Chocolatito’ está rompiendo con los estereotipos tradicionales y esa imagen pionera merece el reconocimiento. Pero si el libra por libra y la procedencia inédita ya son un vasto argumento, el desempeño del nicaragüense consagra lo justo de su elección”, cita el escrito del columnista Bernardo Pilatti.

El analista de ESPN en su columna hace un breve análisis sobre los inconvenientes de la revancha Román vs. Cuadras. “Y si bien la pelea que sostuvo con Cuadras estuvo en peligro de no ocurrir y la revancha pactada para el 2017 también corre riesgo de no ocurrir, hay un factor justo y respetado en los reclamos del nicaragüense: cobrar lo que merece como campeón y como mejor entre los mejores.

“En el caso de ‘Chocolatito’, el reclamo por su bolsa no es un argumento para evitar peleas. En su caso es un reclamo para que se pague lo que merecen esas grandes peleas”.