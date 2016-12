Salido, boxeador y taxista

El mexicano Orlando “Siri” Salido llegó a Florida la semana pasada para recoger su premio de la Pelea del Año por su épica batalla del 4 de junio ante el campeón de peso superpluma Francisco Vargas en el StubHub Center.

Esta semana, está esperando la aprobación de su inminente enfrentamiento ante Vasyl Lomachenko, pero mientras tanto, Salido está quemando algunas horas como conductor de Uber. “Es lo que hago”, dijo Salido, de 36 años, quien vive en Phoenix, Arizona.

Salido, de México (43-13-4, 30 KO), dice que no necesita del dinero que le da su trabajo de Uber para sobrevivir. Pero mientras espera por su pelea, dice que le gusta mantenerse ocupado y mientras obtiene algo de dinero en su bolsillo. El obtener un “aventón” al aeropuerto con un excampeón del mundo de peso pluma, parece ser un servicio adicional de Uber, pero Salido dice que no hay cargo extra, y algunos de sus pasajeros ni saben quién es.

“No muchos me conocen, pero algunos sí”, dijo Salido. “Todo mundo que me conoce, se sorprenden cuando me ven, pero a la misma vez, tampoco saben cuánto dinero ya he hecho”.

El mánager de Salido, Sean Gibbons, le ofreció una oferta al promotor de Lomachenko, Bob Arum, para que obtuviera US$500,000, pero Arum no ha respondido. Y HBO, que probablemente va a televisar la pelea, no ha firmado tampoco para transmitir la revancha de la victoria de Salido en marzo de 2014 sobre el dos veces campeón olímpico, que ahora es monarca de peso superpluma de la Organización Mundial de Boxeo.

Es inversionista

Salido dice que maneja su camioneta para Uber “solo cuando me da ganas”. “Lo que ha logrado con su dinero, tiene varias casas, un complejo de apartamento de US$700,000 de 15 unidades que renta, una compañía que renta casas de trampolín y barbacoa para fiestas de cumpleaños... es un inversionista”, dijo Gibbons.

“Una vez, un amigo de Orlando rentó un toro mecánico en una fiesta. Se dio cuenta cuánto dinero iba a hacer y entró en el negocio. Sabe que el boxeo solamente va a durar un tiempo.

Necesita una entrada de dinero cuando no está trabajando, así que tiene varias compañías diferentes, como Uber, en las que genera dinero”. “Y las casas que renta es buen dinero. No realmente quieres que Salido sea tu mánager que vaya a cobrarte la renta atrasada”. “Orlando, lo que ha hecho, no es una historia para dar lástima. Es por eso, que cuando se trate de la pelea de Lomachenko, que le paguen bien. No está desesperado”.