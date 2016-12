Blandón: “Sacaron de contexto las palabras de Román”

Carlos Blandón, apoderado de Román “Chocolatito” González, le puso paños fríos a las recientes declaraciones emitidas por Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), quien dijo que el boxeador pinolero estaba “confundiendo las cosas”, además mencionó que se estaba embarrando al organismo que dirige.

El pasado fin de semana en el programa Más Deportes de Canal 23, el tetracampeón había dicho que “don Mauricio dijo en la Convención de Miami que estaba (asegurada) la pelea (ante Carlos Cuadras) porque la quiere. Dicen que sino la acepto me podrían quitar el título, pero no importa porque no puedo pelear de forma exigida”. Blandón aclaró que Román no tiene ninguna intención de abandonar el cetro supermosca del CMB y señaló que se mal entendieron las declaraciones de González.

“Nosotros estamos contentos con el CMB, recién estuvimos en la Convención en Miami, donde Román fue premiado como el mejor boxeador del año. Las declaraciones del licenciado Sulaimán son muy claras, ellos están para ayudar en cualquier proceso de negociación. Lo más importante es que Román esté contento y que esté recibiendo lo justo para sus próximas peleas. Todos en el equipo pensamos igual que Sulaimán”, indicó Blandón.

¿Qué interpretación le da usted a las palabras de Sulaimán, quien dijo que Román está confundiendo las cosas?

En un artículo acerca de Román, hicieron ver como que él iba a entregar el título, hubo una confusión, eso no es así. Nosotros logramos explicarle al organismo que fue el reportero que quiso manifestarlo de esa manera, eso lo vemos como una confusión.

¿La próxima pelea será con HBO?

Nosotros seguiremos peleando con HBO. La bolsa no es el tema más importante. En ningún momento Román ha rechazado ninguna oferta de HBO. Hay varios elementos que tienen que estar alineados, HBO es una entidad que nos ayuda muchísimo, vamos a seguir peleando para HBO, nos sentimos felices, HBO está feliz con Román. Las distintas promotoras, el consejo y HBO deben estar alineados.

Se ha mencionado que el equipo de trabajo no lo está asesorando bien, ¿Qué opina usted?

La carrera aquí la lleva Dios. Definitivamente siempre uno está en el ojo del huracán, siempre habrá diferentes opiniones. Tratamos de hacer todos los días el mejor trabajo posible.

¿Ha tenido comunicación con Akihiko Honda, promotor de Teiken Promotions sobre lo sucedido recientemente?

Siempre estamos en contacto con nuestro promotor. Sentimos que el comentario que hicieron sobre el CMB, hirió al organismo, a nuestro equipo y a todas las partes involucradas. Se sacó de contexto las palabras de Román.

Por su parte, Román, quien entrenó este miércoles por tercer día consecutivo en el gimnasio Róger Deshón, aclaró que no está peleado ni con el CMB, mucho menos con HBO. “No me he peleado con nadie, solamente estoy buscando el bienestar en mi vida y mis hijos. Esto no es chantaje ni nada. Quiero hacerles saber que no es miedo (el no pelear con Carlos Cuadras), simplemente por el lugar donde estoy, debo de darme mi lugar”, afirmó.

En otro tema, según Nielsen Media Research, empresa que se encarga de medir las audiencias de los combates de HBO, el duelo entre Román González y McWilliams Arroyo realizado el 23 de abril, fue el cuarto más visto en todo el 2016 con 1.001 millones de televidentes. Estos números respaldan las exigencias del tetracampeón mundial, que siendo un peso supermosca, es capaz de captar la atención por su talento.