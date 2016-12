“Chocolatito” pide disculpas a presidente del CMB

El cuatro veces campeón del mundo, Román "Chocolatito" González, pidió disculpas públicamente a Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), luego de que este expusiera su inconformidad por las declaraciones emitidas por el pugilista pinolero sobre su revancha con el mexicano Carlos Cuadras.

"Si dije algo que ofendió, pido disculpas a don Mauricio y a su familia. Estamos contentos con el CMB", señalo González en una conferencia de prensa que brindó la mañana de este jueves, en la inauguración de un negocio que abrió en la capital.

Sin embargo, reafirmó su postura de no pelear con el mexicano Carlos Cuadras si no le pagan una buena bolsa. "No tengo miedo, pero con 29 años tengo que pensar en el futuro de mi familia. El boxeo es un negocio y yo trabajo en esto", agregó el pinolero.

Hace unos días, Román dijo en el programa Más Deportes de Canal 23 que le podían quitar el título del CMB si no peleaba con Cuadras. El miércoles su manejador Carlos Blandón, salió en su defensa explicando que se habían mal interpretado las palabras del mejor boxeador del mundo.