“Pido disculpas a don Mauricio”

Los cruces de opiniones que generaron polémica esta semana finalizaron. El tetracampeón, Román “Chocolatito” González, pensó mejor lo expresado hace unos días, optando por el arrepentimiento, ese sentimiento que ayer lo llevó a pedirle disculpas públicamente a Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, quien el martes dijo a ESPN que el nica estaba “confundiendo las cosas” y se estaba embarrando al organismo que él dirige.

El domingo pasado en el programa Más Deportes, de Canal 23, programa conducido por Ramón Mclean y Pablo Fletes, Román declaró que no le importaba si le quitaban el título supermosca del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, por no pelear contra el mexicano Carlos Cuadras. “Dicen que si no la acepto me podrían quitar el título, pero no importa porque no puedo pelear de forma exigida”, había señalado el muchacho.

Sin embargo, ante el cuestionamiento de los cronistas deportivos que asistieron a una conferencia convocada por el peleador este jueves, en la que dio a conocer dos nuevos proyectos personales, Román zanjó de una vez por toda la polémica. “Si lo he dicho (abandonar el título) quiero pedir disculpas humildemente al presidente del CMB, don Mauricio, y a toda su familia, principalmente al mundo del boxeo. Hubo momentos de tristezas, pero todas las cosas se han resuelto”, dijo el mejor boxeador del mundo.

“No puedo creer”

También este jueves, horas antes de las disculpas de Román, el presidente del CMB habló sobre el tema con Miguel Mendoza en una intervención en el programa Doble Play, de Radio La Primerísima. Sulaimán mencionó que sin una reacción oficial del peleador no le dará trascendencia a lo que se publicó en distintos medios de comunicación.

“Hemos tenido el entendido que querían la revancha (Cuadras y Román). Eso mismo se confirmó en la convención del CMB (recientemente en Miami) y que el ganador enfrentaría al retador oficial. Por ahí vi unas declaraciones que yo me limito a leer, y no puedo creer que sean palabras del ´Chocolatito´. No me interesa lo que se publicó, mi relación con el campeón es especial, hasta que no lo oiga directamente de él, simplemente no pongo atención a lo que se dijo”, aseguró Sulaimán.

Sin embargo, el máximo dirigente del CMB aclaró que si no se logra un acuerdo para la pelea, el organismo aplicará el reglamento para que el retador oficial, en este caso, el tailandés Srisaket Sor Rungvisai, tenga su oportunidad ante el nicaragüense. “Si no pelea la revancha tiene que hacer la defensa obligatoria, tenemos que atender la división en base al reglamento”, explicó.

Para Sulaimán, un segundo pleito entre el azteca y el nica “magnifica la grandeza de un boxeador al más alto nivel. Cuadras le dio una oportunidad a Román. Él gana y se manifiesta diciendo que le dará la revancha, el mundo reaccionó con satisfacción”. Sobre el sentir de González, quien quiere ganar una buena bolsa, el dirigente se limitó a responder que “tiene derecho a negociar las mejores condiciones”.

Hay interés

A pesar de que el lunes, tanto Román como su apoderado, Carlos Blandón, fueron tajantes al decir que no iba a realizarse la pelea con Cuadras en marzo, ayer se mostraron más abiertos a que el pleito se celebre el 18 de marzo en Nueva York, donde el kazajo Gennady Golovkin enfrentará a Daniel Jacobs en el evento estelar. “Hay muchos interés en que Román participe en esa cartelera, a nosotros nos gustaría. Por eso está entrenando, preparándose, por si se asegura alguna pelea. Pero por ahora no hay nada confirmado, estamos en un proceso de negociación”, dijo Blandón.

Más: “Chocolatito” inaugura autolavado y presenta línea de cuadernos

Valoraría retiro

González reiteró su deseo de pelear con Cuadras con la condición de que le paguen bien. Pero sorprendió al decir que se podría ir del boxeo sin en un dado caso HBO decide no pagarle lo que pide. “¿Creen que HBO no tiene plata? Claro que la tiene. La revancha se la daremos, pero eso indica que necesito una buena bolsa de HBO. Si me dan el dinero que quiero, bienvenido, me lo merezco, estoy en una posición buena, no tengo prisa. Si no peleo, no pasa nada, anunciamos que nos retiramos del boxeo y me dedicó a mis negocios. He guardado bien mi dinero, he invertido en negocios y me va bien”.