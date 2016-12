Beristáin cree en Canelo

Duda el entrenador, miembro del Salón de la Fama, Nacho Beristáin, que puedan llegar a un acuerdo Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. con el tema del peso, pero si se hace, cree que el tapatío se puede ‘comer’, con su boxeo, al sinaloense, en caso de que suban al ring el 6 de mayo entrante como se ha proyectado.

En entrevista con ESPN, el experimentado entrenador dijo que esa pelea sería muy buena para el boxeo mexicano, puesto que esa combinación se presta para ver una buena pelea por los estilos de ambos peleadores, aunque cree que desde ya y pese a la evidente desventaja de peso (se habla de un peso pactado de 165 libras), Canelo sería favorito.

“Dudo que se pongan de acuerdo por el tema del peso, pienso que Julio se vio bien físicamente en su última pelea, con un cuerpo bien delineado, pero pesado, y Canelo podría subir pero habría una diferencia de peso importante, no sé si se vayan a poner de acuerdo porque en ese aspecto le han protegido”, externó el veracruzano.

“Pero sería ideal que llegaran a un acuerdo, y me inclinaría por Canelo, porque tiene velocidad, mejores combinaciones y ha estado peleando constantemente, mientras que Julito tiene apenas una pelea y hace poco lo noquearon, yo creo que Canelo se lo va a comer”, auguró.

Éxito taquillero

Beristáin dijo que esa pelea debe ser un éxito en taquilla y pago por evento por el nombre de ambos, pero que cuando estaba el Junior un poco más ligero hubiera sido mejor. “La pelea va a ser un éxito, pero pintaba mejor cuando estaban más jovencitos, porque Julio defensivamente no se ha visto muy bien, recibe muchos golpes y tira pocas combinaciones, pero no hay mucha variedad, y Canelo anda algo atoradillo, pero tiene velocidad, contragolpea bien, a mí me interesaría ver esa pelea y eso que no veo ya mucho boxeo”, destacó.

Beristáin dijo que el 2017 puede ser el año de Canelo, siempre y cuando no le pongan en el camino a Gennady Golovkin, pues cree que esa pelea no favorecería al mexicano sino al kazajo. “Creo que el 2017 será el año de Canelo, no creo que lo pongan con Golovkin y ojalá no lo hagan, si es así, tiene todo para brillar”, sentenció el entrenador.