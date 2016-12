Cuadras: “También quiero un millón”

Carlos “Príncipe” Cuadras no está ajeno a todas las declaraciones emitidas por Román “Chocolatito” González durante los últimos seis días de esta semana. El excampeón mundial azteca supo de la postura del tetracampeón de no darle la revancha si no le pagan una buena bolsa y conoce la polémica que se armó entre Román y el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán.

Cuadras le da la razón al nica en lo que exige económicamente. Es más, el mexicano considera que él también merece ganar la misma cantidad que Román en la revancha, puesto que en el primer pleito cuando expuso su cinturón su bolsa fue menor (250,000 dólares) a la que obtuvo González (400,000). En lo que no está de acuerdo el “Príncipe” es que finalmente “Chocolatito” decida no darle la oportunidad de sacarse la espina, porque según él sería “injusto”.

El mexicano conversó vía telefónica con El Nuevo Diario y habló sobre varios temas. Sorprendió al pedir más de 800,000 dólares para pelear con Román y cree, en parte, que la postura rígida del nica se deba a que siente un poco de temor de perder su invicto y el título.

¿Has estado al tanto de la polémica que se generó entre Román y el presidente del CMB?

Sí, supe, miré una nota. También hablé con el licenciado Mauricio, estaba un poco apenado con Román, quien estaba pidiendo ganar bien o si no abandonaba el título. No sé si a Román le está dando miedo o qué está pensando. Yo también quiero que me paguen bien, estoy esperando la pelea, él y yo tenemos una cuenta pendiente.

¿Cómo interpretás la postura de Román?

Él quiere que le paguen mucho dinero porque quizás siente que le voy a ganar en la segunda pelea, a lo mejor por eso está pidiendo una gran cantidad. Eso es lo que interpreto. Le di la oportunidad a Román cuando él era campeón mosca, entonces él no tiene porque negarme un chance, porque después de la pelea dijo que me merecía una revancha. Si ahora Román se está rebajando o le está dando miedo, pues no es justo para mí, él me quitó el invicto, quiero pelear con él, espero que no tenga miedo y no se rebaje.

¿Entonces vos creés que esto se deba a miedo?

Quiere pulir su cinturón, buscar un rival más fácil. No es justo que le di la oportunidad y que ahora me esté sacando la vuelta, estoy listo para pelear con él, que no le dé miedo, porque sabe que le puedo ganar.

Román dijo que rechazó una oferta durante la convención del CMB en Miami, ¿a vos te hicieron alguna oferta?

No me hablaron de ninguna cantidad, hablé con mi mánager y me dijo que estaban negociado. Pero obviamente le dije que no aceptaría la misma cantidad por la que peleé la vez pasada, cobré menos que Román siendo campeón. También quiero de un millón para arriba, no quiero menos.

“Chocolatito” está pidiendo de 800,000 a 1 millón de dólares, ¿cuál sería la cantidad más adecuada para vos?

Me conformo con 800,000 también. Lo mismo que pide él solicito yo, porque ambos somos unos guerreros, la gente está pidiendo esa pelea y van a disfrutar. HBO y la promotora que monte la pelea tiene una buena cantidad de dinero para pagarnos.

Sobre la postura de Román de pedir una buena bolsa, en eso sí estás de acuerdo…

Claro, que pida una buena bolsa, yo también voy a pedir más, nos las merecemos. Nos quitan la tercera parte (por el impuesto de Estados Unidos) y necesitamos ganar más para que nos quede un buen dinero. Además toda preparación incluye un gasto y no jugamos muñecas, nos damos golpes.

Si no se da la pelea, ¿a quién enfrentarías? ¿Sería una opción Juan Francisco “Gallo” Estrada?

Sería una opción, pero la verdad es que no quiero pensar en eso, ahorita tengo en mi mente solo al “Chocolatito”, porque ahorita él tiene mi cinturón y me quitó el invicto.