Duarte definirá plantel tras juegos amistosos

El técnico costarricense Henry Duarte no quiere muchas distracciones para sus dirigidos y solo por tratarse de fechas especiales el 24 y 25 de diciembre, cedió un poco, dándoles el día libre. Pero desde hoy Duarte reconcentrará nuevamente a los jugadores de la preselección nacional de futbol, de cara a los duelos amistosos contra Trinidad y Tobago mañana martes y el viernes 30, juegos que se realizarán en el Estadio Nacional de Futbol desde las 6:30 p. m.

Los dos amistosos representarán mucho para el técnico costarricense. Servirán de termómetro a la selección que participará en la Copa Centroamericana de la Unión Centroamericana de Futbol (Uncaf), a partir del 13 de enero de 2017 en el estadio Rommel Fernández Bermúdez, Panamá.

“Hemos estado entrenando para los juegos amistosos. Nos reconcentraremos en Diriamba. Todos los jugadores tendrán su oportunidad de probarse y estos juegos contra Trinidad y Tobago serán claves para definir la selección”, expresó Duarte.

Para el experimentado seleccionador, es importante ver como los muchachos asumen en la cancha el trabajo táctico que se ha trabajado durante los entrenamientos. Duarte en días anteriores le hizo el llamado al delantero Carlos Chavarría para unirse al conjunto nacional en los microciclos, lo cual no significa que tenga un cupo asegurado en la lista final. Es cierto que Chavarría es un delantero formidable con una técnica y manejo de balón exquisito; sin embargo, también será valorado y si no está en el nivel requerido, no irá a la Copa Centroamericana.

PRIMORDIAL

“Estamos preparándonos en todos los niveles (categorías) para ir avanzando poco a poco. Sin duda, la de mayor progreso es la selección mayor, pero hay que ponerle mucho ojo a la selección sub-16, que tiene buen nivel”, dijo el costarricense.

Duarte sabe que en 2017 le deparan muchos retos como técnico, entre ellos los Juegos Centroamericanos a efectuarse en el país. “Buscamos mejorar cada año y buscar una clasificación a la Copa Oro. También tenemos una buena base en las categorías menores de cara a los juegos”, agregó.