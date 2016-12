3 victorias históricas del 2016

Revisando el archivo deportivo que nos deja este año, es imposible no hacer una parada y echar un vistazo a las 3 victorias que sorprendieron a la fanaticada deportiva a nivel mundial. El Leicester City coronándose campeón de la liga inglesa, los Cavs dejando atrás más de 50 años de sequía para Cleveland y los Cachorros de Chicago rompiendo la maldición de la cabra y obteniendo un título que no lograban desde 1908.

Leicester City

Claudio Ranieri y el Leicester City tenían algo en común. Lo supieron desde el primer día que se vieron, nunca habían sido campeones. Los Foxes, de la mano del italiano, Ranieri lograron forjar una gesta del tamaño de una montaña, coronarse campeón de la Premier League con un plantel que costaba menos de 60 millones de euros. En el inicio de la temporada 2016, las casas de apuestas pagaban 5,000 por 1 al que apostara a favor de la coronación del Leicester, imagínense las valoraciones que se tenían acerca del equipo inglés en el arranque del torneo.

Pero los Foxes pusieron a un lado todos los análisis y pronósticos, logrando tocar el cielo de la Premier League, dejando a medio mundo boquiabierto.

Cavs de Cleveland

En Cleveland nadie hablaba de finales, incluso en las calles decir esta palabra parecía ser una utopía. Los Cavs le devolvieron la alegría a una ciudad que desde 1964 mendigaba un pedazo de felicidad y que además no saboreaba el dulce sabor de la victoria desde hacía 52 años, precisamente cuando los Browns lograron el título de la NFL derrotando 27-0 a los Potros de Baltimore.

LeBron, el hombre de formidable ingenio e inmensa fortaleza, fue capaz de llevar a los Cleveland Cavaliers a una coronación histórica remontando una serie en su contra 3-1; mientras en los periódicos se les daba ya por muertos, pues ningún equipo en la historia de la NBA había sido capaz de titularse después de un panorama tan adverso.

Los Cavs de LeBron rompieron los esquemas y derrotaron en el séptimo juego a unos Golden State Warrios que venían de romper el récord de más victorias en temporada regular con 73-9, dejando atrás la marca que habían alcanzado los Bulls de Michael Jordan en la temporada 1995-1996, con 72-10; los Cavs se agigantaron y arrebataron los anillos, pero lo más importante es que le devolvieron la felicidad a un poblado que le rendirá tributo por siempre a su rey.

Adiós maldición

No hay mal que dure 100 años, dice un popular refrán, sin embargo, para los Cubs ese dicho no aplicó, pues tenían 108 años que no lograban coronarse campeones mundiales. La última vez que lo habían hecho fue en 1908, cuando vencieron a los Tigres de Detroit en 5 juegos, no obstante la maldición de la cabra es ahora solo historia debido a que los Cachorros lograron imponerse 8-7 a los Indios de Cleveland en el séptimo juego, que duró 10 emocionantes entradas.

Los cachorros se unieron a los Yankees de Nueva York de 1958, los Tigers de Detroit de 1968, los Piratas de Pittsburgh de 1979 y los Reales de Kansas City de 1985 como los únicos equipos en revertir un 3-1.

El 2016 nos deja muchas experiencias y lecciones, pero sobre todo será recordado como el año en que se rompieron las maldiciones.