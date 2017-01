Volverá Rousey?

Un día después de perder su combate frente a la campeona de la categoría Gallo, Amanda Nunes, en el UFC 207 de Las Vegas, Ronda Rousey dijo: “Necesito tomar algún tiempo para reflexionar y pensar sobre el futuro”.

“Quiero agradecer a todos mis fans que han estado ahí no solo en los grandes momentos, también en los más difíciles. Las palabras no pueden convencerlos de lo mucho que su cariño y su apoyo significan para mí”, comentó Rousey en un comunicado facilitado a ESPN.

“Regresar, no solo para pelear sino para ganar, fue la meta en la que me enfoqué por completo el año pasado. Sin embargo, algunas veces, aun cuando te preparas y lo das todo por algo que realmente deseas, las cosas no se dan como las tienes planeadas. Estoy orgullosa de ver lo lejos que ha llegado la división femenina en la UFC y quiero elogiar a las otras mujeres que han logrado que esto sea posible, incluida Amanda”, dijo.

“Necesito tomarme un tiempo para reflexionar y pensar sobre el futuro. Gracias por creer en mí y por entender”, agregó Ronda. La pelea contra Nunes marcó la primera aparición de Ronda en el octágono desde que perdió ante Holly Holm en el UFC 193, en noviembre de 2015. El choque de campeonato en las 135 libras del viernes por la noche, encabezó la cartelera del UFC 207 en la T-Mobile Arena, pero terminó pronto.

El réferi Herb Dean detuvo las acciones a los 48 segundos del primer round, cuando Nunes (14-4) cercó a Rousey (12-2) con golpes de derecha sobre la reja. Rousey no quedó inconsciente como sucedió contra Holm, quien le dio una patada en al cabeza, pero, esencialmente, se tambaleaba. Esto marcó el nocaut más rápido en la carrera de Nunes. Rousey, de 29 años, caminó fuera del octágono sin ayuda. No atendió a cámaras ni medios.

Jones la motiva

Jon Jones, quien alguna vez mandó como campeón de la UFC antes de enfrentar problemas legales y una suspensión por doping que afectó su reinado, ofreció consejo a Ronda Rousey, mediante redes sociales. Jones, quien cumple una suspensión de un año, luego de fallar un examen antidoping en 2016, alentó a Ronda para competir otra vez.

“Mi consejo para Ronda sería que se rehaga a sí misma y lo intente otra vez”, escribió Jones en Twitter.

“Creo que es importante para Ronda demostrar a sus fans lo grande que realmente es, mostrando su coraje en otro intento”.

“Lo que haga a continuación determinará verdaderamente su legado. Realmente espero que elija ser irrompible. Su historia no tiene que terminar aquí. Aún creo que ella derrota al 90 por ciento (de rivales) de su división. Aún tiene muchos traseros que patear y mucho dinero por hacer en este deporte”, comentó Jones.