Feniba proyecta un año brillante

Tras participar en seis eventos internacionales el año pasado, entre panamericanos, Preclásico Mundial y Campeonato Mundial Sub-23, la Federación Nicaragüense de Beisbol Asociada (Feniba), que dirige Nemesio Porras, prevé que las selecciones nacionales en todas sus categorías asistan a la mayor cantidad de torneos en el curso del 2017, ya sean por clasificación o invitaciones. Asumiendo que la mayor cantidad de actividades fuera del terruño corresponden al beisbol menor, Feniba centralizará esfuerzos en pulir esas categorías, que constantemente cosechan buenos resultados.

Eso sí, los directivos de Feniba no perderán de vista a la Selección Mayor, que defenderá la medalla de oro que cosechó en Costa Rica durante los Juegos Deportivos Centroamericanos del 2013, evento que albergará Nicaragua este año, entre el 3 y 17 de diciembre. Otros grandes acontecimientos en los que estarán selecciones pinoleras serán la IV Copa Mundial de Beisbol Sub-12 en Tainan, Taiwán, del 28 de julio al 7 de agosto, certamen avalado por la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC) y el Mundial Sub-18, que se celebrará en Canadá del 1 al 10 de septiembre.

Ajax Delgado, vicepresidente de Feniba, aseguró que esa institución se trazó planes concretos de cara a los desafíos del 2017, partiendo por la “ampliación de programas de capacitación técnica para entrenadores y árbitros”. Además, prevén involucrar a todos los departamentos del país en los torneos nacionales, de tal forma que las selecciones puedan conformarse con los mejores elementos de cada zona, lo cual se logra con el trabajo de escauteo. Para lograr dicho objetivo, destinarán el 70 por ciento de los aproximadamente 5,400,000 millones de córdobas que perciben del presupuesto anual (unos 3,780,000 MMC).

El año pasado, Feniba realizó nueve campeonatos nacionales: Infantil A, en el que participaron 18 equipos, coronándose Chinandega. Infantil AA, que contó con 20 y del que resultó campeón Managua. Juvenil A, con 19 clubes, destacando Masaya. Juvenil AA, en el que Granada fue el mejor de entre 17 equipos. Juvenil AAA, con 18 departamentos, sobresaliendo Rivas. Campeonato Campesino, del que Nueva Segovia fue campeón superando a 11 clubes. Mayor A, con 19 representantes y del que Matagalpa resultó vencedor. La LXV Serie del Atlántico, con 15 equipos, coronándose Puerto Cabezas y por último la Pee Wee, que se realizó en diciembre con 10 equipos.

Apoyo del Gobierno

Ciertamente los recursos económicos para realizar los eventos antes señalados, no serían suficientes de no ser por el apoyo que Feniba recibe del Gobierno. “El presidente Daniel Ortega confía en nuestros proyectos de desarrollo del beisbol y nos brinda un aporte sustancial, muy considerable para los torneos internacionales. Sin esa ayuda quizá no abarcaríamos tanto. Estamos de sobremanera agradecidos con el respaldo del Gobierno, que ha sido clave, un pilar en la masificación del deporte rey en Nicaragua”, manifestó Nemesio Porras, regente de Feniba, quien fue electo como Directivo del Año 2016 por la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua (ACDN).

Delgado, por su parte, aplaudió el modelo de voluntariado con el que laboran los directivos de la federación.

“A diferencia de otras instituciones, los miembros de Feniba no cobramos un salario, desde el presidente hasta el que ocupa el cargo más pequeño en la pirámide. Así funciona a nivel nacional, tenemos gente en todos los departamentos trabajando con el beisbol en todas sus categorías como voluntarios, eso nos amortigua el presupuesto y nos permite invertir más en los niños, en lo que requieren para jugar”, refirió el federado.

Con los mejores en “JDC”

Porras, otrora seleccionado nacional, reveló que una vez finalizada la venidera temporada de Grandes Ligas, solicitará a la Major League Baseball (MLB) permiso para que todos los jugadores que pertenecen a su sistema, entre los de Ligas Menores y ligamayoristas, puedan reportarse a la Selección Nacional para los Juegos Deportivos Centroamericanos. “Esos Juegos serán nuestro magno evento este año y desde ya nos planteamos contar con nuestros mejores jugadores, eso incluye a Erasmo Ramírez y Kevin Gadea (Rays de Tampa), Juan Carlos Ramírez (Angelinos de Los Ángeles), Cheslor Cuthbert (Reales de Kansas), Everth Cabrera y otros que pertenecen a organizaciones de Las Mayores”, aseguró el directivo.

Nicaragua defenderá el oro que logró hace tres años en San José, Costa Rica, venciendo en una emocionante final a Panamá 6-5, en la décima edición de los Juegos Centroamericanos. Esta vez, la tropa pinolera intentará reinar en el nuevo Estadio Nacional, que conservará el nombre del más grande lanzador que ha producido Nicaragua, Denis Martínez. “Nos hemos proyectado repetir el oro, es motivo suficiente saber que vamos a estar en nuestra casa, con nuestro público y estrenando instalaciones”, dijo Porras, con la seguridad de que la MLB responda positivamente a su solicitud.

Además, de cara a la justa centroamericana, Ajax Delgado resaltó que la federación gestionará ante la MLB una mayor cantidad de seminarios internacionales para árbitros, respecto a los tres conseguidos el año anterior. Según el directivo “el propósito es que los jueces se enriquezcan de conocimientos e implementen lo aprendido en los campeonatos Germán Pomares Ordóñez y la Liga Profesional”. De momento, Feniba desarrolla un estricto plan de capación a nivel nacional. El 2016 fue gratificante para el beisbol nicaragüense, en términos de participación, competitividad y objetivos alcanzados, lo cual obliga a los directivos a doblar esfuerzos para multiplicar logros al final de este año.