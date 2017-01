Román revelará a su rival el 15 de enero

Ya es un hecho, Román “Chocolatito” González defenderá su título mundial supermosca del CMB en marzo, posiblemente en Nueva York. Su manejador, Carlos Blandón, dijo ayer que el rival del cuatro veces campeón mundial será anunciado el próximo 15 de enero. Se mantiene el misterio en torno a que si finalmente Carlos Cuadras enfrentará en revancha al nicaragüense, sin embargo, todo indica que esa pelea tendrá que esperar hasta septiembre.

Hasta ayer a Cuadras no le habían notificado absolutamente nada sobre una negociación con Román, lo que da indicios de que no se llegó a un acuerdo. ¿Quién puede ser el rival de González si no es Cuadras? La lista de candidatos es larga, bien podría sorprender como contrincante el mexicano Juan Francisco “el Gallo”

Estrada, aprovechando que solamente ha peleado tres veces en los últimos dos años y que todavía no está en su máximo nivel.

Aunque es poco probable en estos momentos, el japonés Naoya Inoue podría aparecer en escena. Sin embargo, recién acaba de defender su cetro 115 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y el tiempo de descanso y entrenamiento sería muy poco. La posibilidad es muy complicada, aunque es de sobra conocido el alto interés que tiene HBO de montar este combate de unificación de coronas.

Otras opciones

El panameño Luis “Nica” Concepción, excampeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), es un candidato también. Desde hace años se habló de la posibilidad de enfrentar al canalero con Román, pero el miedo de los manejadores de Concepción hicieron añicos cualquier intento de combate. Concepción sería un rival adecuado para que González tenga su pelea preparatoria y de adaptación en el peso.

La última opción, entre esa larga lista de contrincantes y con gran posibilidad de ser el rival de González, es el tailandés Srisaket Sor Rungvisai. Tomando en cuenta las palabras de Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, Román debe cumplir con el compromiso de intercambiar metralla con Sor Rungvisai, quien es el contrincante mandatorio y por justicia merece una oportunidad. El tailandés no tiene el cartel como para pensar que será atractivo en una cartelera de HBO, pero una situación similar sucedió con el boricua McWilliams Arroyo. No tenía nombre, pero peleó con el tetracampeón.

“Si no pelea la revancha con Cuadras, tiene que hacer la defensa obligatoria, tenemos que atender la división con base en el reglamento”, declaró Sulaimán el pasado 22 de diciembre. Por ahora habrá que esperar el anuncio del equipo de trabajo de Román, lo cierto es que pelea en marzo y hará campamento de entrenamiento fuera de Nicaragua. “Todavía el destino no ha sido escogido, pero (Román) saldrá de Nicaragua de cara a la próxima pelea”, afirmó Blandón.