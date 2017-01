Dos incógnitas en la Azul y Blanco

El estratega de la Selección Mayor de Futbol de Nicaragua, Henry Duarte, reanudó ayer los entrenamientos de la preselección con 25 jugadores, de los cuales 23 participarán en la Copa Centroamericana de la Uncaf, que se realizará entre el 13 y 22 de enero en Panamá, evento que otorgará cuatro cupos direc-

tos a Copa Oro y permitirá al quinto disputar un repechaje.

El atacante Bryan Bonilla, del Sporting San José de la Segunda División de Costa Rica, y Armando Zepeda, del Managua FC, salieron de la convocatoria de Duarte para el último microciclo, al que se reintegró el delantero de la UNAN-Managua, Daniel Reyes, quien se perdió los amistosos contra Trinidad y Tobago por lesión. Alejandro Tapia, en cambio, quien también se lesionó antes de los fogueos, no entró en la convocatoria.

De ese modo, el timonel de la Azul y Blanco todavía debe analizar quiénes serán los otros dos futbolistas que abandonarán la preselección. De acuerdo a un comunicado emitido por la Federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut), Duarte revelará la lista definitiva de 23 convocados el próximo 10 de enero, un día antes de viajar a suelo canalero.

En la lista de 25 emitida este martes, permanecen el atacante Jaime Moreno, que milita en el Cultural Leonesa de la Tercera División de España, el delantero hispano-nicaragüense Dani Cadena, del Fjardabyggd de la Segunda de Islandia, y Cyril Herrington, lateral del equipo Universidad de El Salvador. También destacan los “legionarios” (futbolistas que juegan en el extranjero) Juan “Iluminado” Barrera, del Comunicaciones FC de Guatemala, y Carlos Chavarría, punta del Alcobendas Sports de la Tercera División de España.

La lista la completan los arqueros Justo Lorente, Diedrich Téllez y Róger Sánchez. Los centrales: Luis Fernando Copete, Óscar López, Jason Casco y Erick Téllez. Los laterales Josué Quijano, Manuel Rosas, Bismarck Veliz y el propio Herrington. En contención: Marlon López, Luis Peralta, Maikel Montiel y Jason Coronel. Lésther Jarquín como media punta, mientras que Elvis Figueroa, Bryan García, Carlos Chavarría y Juan Barrera en la punta. Daniel Cadena y Alexis Somarriba figuran como enlace. Los centrodelanteros son: Norfrank Lazo, Daniel Reyes y Moreno.

Buen panorama

Según Duarte, la salida de Bonilla y Zepeda obliga a ambos jugadores a pulir sus virtudes y componer sus deficiencias. “Los que no se citaron al microciclo no se mostraron como para darnos alguna alternativa dentro del grupo, falta un poquito más de trabajo de parte de ellos. Para este torneo no estarán, pero no es un descarte total de la selección, tienen juventud y tiempo para mejorar. Los demás se han ido ajustando y por eso siguen”, dijo el timonel.

Duarte decidió definir al equipo de 23 jugadores hasta la próxima semana para evaluar a profundidad todas las opciones, según reveló. “El panorama lo tengo claro, los que están en la preselección tienen la talla para ir a la Copa Uncaf, pero todavía quiero verlos en el último microciclo, no sé qué podría pasar en este tiempo.

Además se aviva la competencia interna, es sano. Por eso en su momento Carlos (Chavarría) y otros han estado en observación. Me gusta que Dani haya mejorado y Jaime tiene mucho interés y entrega”, reconoció el técnico costarricense.

Sobre el jugador del Alcobendas Sports, el estratega consideró que sería importante contar con él para el torneo de Panamá, sin embargo, cree que su ausencia no cambiaría su perspectiva de sobre el desempeño de la Selección. “No me desvela el hecho que venga o no (a la Selección), Chavarría es un buen jugador, pero ahora tenemos a Pinel, Bryan García, Barrera, es decir, hay gente que trabaja y que tiene buen desempeño. El crecimiento de Nicaragua es notorio en términos de grupo”, dijo Duarte.

La tropa Azul y Blanco debutará en la Copa Uncaf el próximo 13 de enero ante su similar de Honduras, en el Estadio Rommel Fernández, y los partidos sucesivos serán contra Panamá, Costa Rica, Belice y El Salvador.