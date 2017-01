Peces gordos en la mira

Tigres de Chinandega, Gigantes de Rivas e Indios del Bóer participarán hoy, a las 10:00 a.m. en el hotel Holiday Inn, en la ronda de refuerzos para la etapa de playoffs de la Liga de Beisbol Profesional Nacional (LBPN), barajando entre sus candidatos a las figuras más destacadas del Oriental de Granada, equipo que pese a batallar hasta el final, no logró clasificar.

Los nombres de quienes podrían fortalecer a los tres clasificados saltan inmediatamente a la vista. Los abridores Eulogio de la Cruz, Róger Luque, Gustavo Martínez, el cerrador Darwin Cubillán y los bateadores Ofilio Castro,

Donell Linares y Juan Carlos Torres deben encabezar la lista de los pretendidos.

¿Por qué ellos?

Empecemos por hablar de Eulogio de la Cruz, un lanzador cuya efectividad desde la loma lo convirtió en uno de las figuras del Granada y de la Liga. Este pícher de República Dominicana registra balance de 2-0 y efectividad de 2.71, una de las mejores de la Liga. A ello hay que sumarle que se mantuvo siempre como el pistolero de más ponches propinados, entrando a la jornada de anoche con 58 rivales retirados por esa vía. No puede negarse que su presencia en una rotación sería importante.

Entre los nacionales el más buscado debe ser Gustavo Martínez, el carabinero con la mejor efectividad del campeonato. Tras el juego del pasado martes, en el que pese a su brillante actuación de seis episodios de una carrera limpia y solo cuatro imparables su equipo fue eliminado, Martínez dejó su efectividad en 1.95. Nadie fue más efectivo que Gustavo, quien además registró un récord de tres victorias y dos derrotas. A cualquiera de los tres equipos clasificados, este experimentado lanzador les sería de mucha utilidad.

El trío de abridores destacados lo completa Róger Luque, hombre que con cinco victorias compartió el subliderato de este departamento con José David Rugama (Chinandega). Si bien es cierto presenta una efectividad de 5.64, contar con él en una rotación podría ser importante por su experiencia.

No puede quedarse fuera de la lista de los pretendidos el relevista Darwin Cubillán, quien pese a no haber presentado una versión similar a la temporada anterior, en la que lució indescifrable, no deja de ser una figura destacada como lanzador de las últimas entradas. A lo largo de la ronda regular salvó 6 juegos, la tercera cifra más alta del campeonato. Cubillán es segura escogencia de cualquiera de los tres equipos.

Ofilio en la mira

De los bateadores que integraron el Oriental de Granada, Ofilio Castro debe ser una escogencia obligatoria. Este incansable bateador participó en 40 juegos, en los que conectó 58 imparables, anotó 26 carreras, empujó otras 29 y promedió 341 puntos. Castro, quien además es un factor de seguridad a la defensiva, representaría a su nuevo equipo una cuota extra de poder ofensivo. Será difícil para los equipos resistirse a la idea de contar con un bateador tan consistente y oportuno como Ofilio.

En caso de no poder capturar a Castro, los equipos que quieran sumar ofensiva podrían apostar por los extranjeros Donell Linares (.355, 6HR, 34CI), Juan Carlos Torres, (.277, 15 dobles, 6HR) y los nacionales Renato Morales y Ronald Garth, que a pesar de no haber tenido una presentación grandiosa en la temporada regular son peloteros de mucha experiencia.

Picheo, una necesidad

Tomando en cuenta que antes de los juegos decisivos de martes y miércoles los tres equipos clasificados presentaban promedios ofensivos por encima de los 300 puntos y efectividades colectivas que van desde los 3.97 hasta los 5.95, el picheo debe considerarse el área a fortalecer en la ronda de refuerzos.

Tanto Chinandega como Rivas y el Bóer cuentan con una línea ofensiva capaz de fabricar las carreras necesarias para ganar un juego, sin embargo sufren en muchas ocasiones la fragilidad de su picheo de relevo medio y cerrador, por lo que reforzar esa parte del equipo será clave para avanzar a la final y conseguir el título. Hoy se despejará toda duda.