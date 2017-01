Sin Chavarría a Copa Uncaf

Carlos Chavarría ha demostrado ser el mejor exponente del balompié pinolero con su juego habilidoso, rápido y frontal. Sin embargo, dejó en evidencia que carece de la madurez necesaria para tomar las mejores decisiones. El atacante esteliano no será parte de la Selección Mayor de Futbol de Nicaragua que participará en la Copa Centroamericana de la Uncaf, entre el 13 y 22 de enero en Panamá, como castigo por haber disputado el juego amistoso contra Trinidad y Tobago del pasado 27 de diciembre en Managua, sin la autorización de su club, el Alcobendas Sports de la Tercera División de España.

Ildefonso Agurcia, secretario general de la Federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut), confirmó ayer que el conjunto español le negó a Chavarría el permiso de integrar la preselección para los amistosos del pasado 27 y 30 de diciembre contra los trinitarios y por consiguiente para el torneo de la Uncaf. Sin embargo, el atacante nicaragüense omitió la negativa de su club y jugó el segundo tiempo del primer partido que Nicaragua ganó 2-1. Al enterarse sobre la participación de Chavarría con el equipo Azul y Blanco, el Alcobendas solicitó a Fenifut el retorno del jugador de forma inmediata.

“El 29 de diciembre nosotros decidimos mandar a Carlos de regreso. Eso sí, ellos (Alcobendas) jamás nos notificaron a nosotros (Fenifut) que no daban permiso para que Chava jugara. Fenifut mandó una carta pidiendo permiso para contar con Chavarría del 26 de diciembre al 24 de enero, es decir, dos días después que finalizara la Copa Uncaf. Pero jamás recibimos respuesta. Cuando se enteraron que su jugador disputo un amistoso nos escribieron diciendo que nos enviaron una carta con Chavarría negando el permiso, lo cual jamás llegó a nuestras manos”, dijo Agurcia, quitándole culpa a la federación.

Según el directivo, Chavarría le informó que tenía la autorización del director técnico del Alcobendas Sports, Iván Freire, para disputar los amistosos, aunque no aclaró si ese permiso se extendería hasta la Copa Uncaf. “Él (Carlos) me comentó que su entrenador le dijo que no había problema con que jugara contra los trinitarios y creímos en su palabra. Para evitar alguna sanción, Fenifut mandó una carta al club refiriendo nuestra posición de que ellos jamás nos respondieron a nuestra solicitud, pero que teníamos el compromiso de devolver a su jugador y así lo hicimos”, dijo Agurcia.

¿Quién será el último?

La ausencia de Chavarría es una baja sensible para la Azul y Blanco, aunque el técnico Henry Duarte considere que dispone de otros elementos que cubran su zona. Nadie duda de la peligrosidad del atacante esteliano, su capacidad para conducir el balón al área contraria con velocidad, su pegada de cara al marco, ese constante sacrificio en la recuperación y la visión para asistir a sus compañeros lo convierten en un futbolista necesario dentro cualquier grupo, sobre todo, ante la carencia de alguien con características similares. “Chava alcanza de sobra en esta selección, lastimosamente no es algo que decidamos Duarte o los directivos, lo sentimos, pero no podemos hacer nada”, reconoció Agurcia.

Ante el descarte de Chavarría, quien aparece en la lista de 25 preseleccionados que emitió este martes el técnico Duarte y de la que solo 23 participarán en el torneo que se celebrará en Panamá, el estratega costarricense tendrá que pensar ahora quién será el otro jugador que abandone al equipo. De momento, el timonel mantiene a tres arqueros: Justo Lorente, Diedrich Téllez y Róger Sánchez. De estos, el último es quien menos experiencia acumula en torneos internacionales, por ende, es una de las opciones que podría valorar el Duarte para el último colador. De cualquier forma, la lista definitiva la dará a conocer entre el 8 y 10 de enero.