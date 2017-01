Mayorga: “Voy a desintegrar a McGregor”

Ricardo Mayorga no puede vivir sin los reflectores. La estrella que brilló en su momento ganando dos títulos del mundo en boxeo, viéndose apagada rápidamente por su irresponsabilidad fuera del ring, insiste en continuar peleando, haciendo lo que sea por llamar la atención, tratando de conseguir una oportunidad ante un nombre importante.

Ahora el apodado “Matador” despotricó y retó al campeón irlandés de Artes Marciales Mixtas (AMM), Conor McGregor, quien desde hace varios meses ha mostrado su interés por subirse a un ring a intercambiar golpes, pero con Floyd Mayweather Jr., en un video suministrado por el dos veces monarca del mundo, Rosendo Álvarez, Mayorga arremete en contra del irlandés y como ya es costumbre, promete darle la paliza del siglo.

“Zapatero a tus zapatos. Reconozco que McGregor ha sido muy bueno en las Artes Marciales Mixtas, pero en boxeo se está equivocando. Mi esposa se llama Herenia Silva, a ella le puedo poner para que lo guantee y mire la vergueada que le puede pegar. Porque si él está pensando en mí, se está equivocando, eso no sirve para nada, McGregor pelea todo abierto, parece una vieja mercadera, agarrando pelos, jalando manos”, así comienza su intervención Mayorga en el video.

¿Será posible?

En noviembre del 2016, la Comisión Atlética del estado de California le otorgó una licencia para boxear al peleador irlandés, aumentando aún más los rumores sobre un posible enfrentamiento con Mayweather, sin embargo hasta el momento solo ha habido ataques verbales entre ambos atletas. Mayorga no quiere desaprovechar el contexto de la polémica, por eso, se apuntó para ser el primer rival de McGregor si este finalmente decide hacer su debut en el boxeo.

“En cuanto agarre a McGregor lo voy a desbaratar, lo voy a desintegrar que ni para las Artes Marciales Mixtas va a quedar con cuenta, porque la verdad le voy a bajar la mandíbula hasta el ombligo para que me tenga respeto y miedo.

Sigo siendo Mayorga, he ganado dos títulos del mundo con caballetes grandes, yo no he peleado con gente con un récord fantasma”, agregó el excampeón mundial.

“Si él quiere pelear conmigo me va a encontrar. Que me mande a decir cuándo quiere que peleemos y donde él diga en boxeo, que se suba a un cuadrilátero, para que mire que el hombre soy yo y él la mujer”.

La última pelea de Mayorga en boxeo fue el pasado 29 de agosto del año pasado, cuando sucumbió por nocaut contra el excampeón mundial estadounidense Shane Mosley.