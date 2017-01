Cristiano Ronaldo y Messi, de nuevo aspirantes en el estreno de “The Best”

El portugués Cristiano Ronaldo (Real Madrid) y el argentino Leo Messi (Barcelona), en esta ocasión acompañados por el francés Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), vuelven a encontrarse en la coronación como mejor futbolista del año, que en esta ocasión estrena la denominación 'The Best'.



Zúrich un año más albergará este lunes la gala que organiza la FIFA, cuyos galardones se han separado otra vez de la publicación 'France Football'.



La revista francesa entregó el pasado 12 de diciembre el Balón de Oro de 2016 a Cristiano Ronaldo, que precedió en la votación a Messi y a Griezmann. El luso sumó su cuarto galardón y se situó a uno del argentino.



El delantero del Real Madrid y de la selección portuguesa parte como favorito para tener el honor de llevarse el primer 'The Best', el premio al mejor jugador de 2016 tras los éxitos alcanzados con su equipo y el equipo nacional.



El galardón se concederá tras la votación de los capitanes y técnicos de las selecciones nacionales, un grupo selecto de miembros de los medios de comunicación y los seguidores a través de la web del máximo organismo futbolístico.

Los méritos de Cristiano

Cristiano Ronaldo completó otro magnífico año coronado con la consecución, con el Real Madrid, de la Liga de Campeones, al imponerse en la tanda de penaltis de la final de Milán al Atlético de Madrid, en la que convirtió el último y definitivo lanzamiento.



Además, el atacante luso capitaneó a la selección de Portugal, que consiguió por primera vez en su historia el título continental en Francia 2016, aunque en la final apenas pudo estar en el terreno de juego por lesión.



En ambos casos, Antoine Griezmann saboreó el amargor de la derrota, pero su temporada fue absolutamente espectacular, con lo que se encuentra entre los finalistas por primera vez en su carrera.

¿Y Messi?

Messi tuvo otro año pletórico con los títulos de LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa española, y el gran sinsabor de no haber podido ganar la final de la Copa América del Centenario en Estados Unidos, al caer ante Chile.



El argentino fue declarado mejor jugador de 2015 por quinta vez por delante del portugués. Ambos han alcanzado juntos al menos la final desde 2011 y uno de los dos siempre ha sido el premiado.



El gran rendimiento de Griezmann le permite acceder a la terna definitiva en detrimento del brasileño Neymar, que pese a liderar el primer oro olímpico de Brasil en Río 2016 se queda fuera tras haber sido tercero en 2015.



En el capítulo de entrenadores, los aspirantes son el italiano Claudio Ranieri, técnico del Leicester; Fernando Santos, de la selección portuguesa, y el francés Zinedine Zidane, del Real Madrid.

Ranieri, un veterano de los banquillos en diversas ligas, guió al modesto Leicester al primer título de la Premier League por delante de los grandes del fútbol inglés.



El entrenador italiano tampoco había ganado ninguna liga de primera división en sus cerca de 30 años de carrera en los banquillos e hizo historia con el Leicester.



Fernando Santos consiguió llevar por fin a la selección de Portugal a su primer título continental en la Eurocopa de Francia tras un inicio de torneo complicado, una andadura difícil y una final en la que superó al conjunto anfitrión pese a la temprana lesión de su gran figura, Cristiano Ronaldo.



Zidane completa el trío de finalistas tras haber relevado a Rafa Benítez en el banquillo del Real Madrid a principios de año y conseguir ganar la Liga de Campeones al superar en la tanda de penaltis al Atlético de Madrid, y posteriormente la Supercopa de Europa frente al Sevilla y el Mundial de Clubes contra el Kashima Antlers japonés.



El ganador sucederá en el palmarés del premio al español Luis Enrique Martínez, entrenador del Barcelona, declarado mejor entrenador en 2015 por delante de su compatriota Pep Guardiola y el argentino Jorge Sampaoli, actualmente técnicos de Manchester City y Sevilla, respectivamente.



La alemana Melanie Behringer, la estadounidense Carli Lloyd y la brasileña Marta Vieira da Silva son las tres finalistas en el capítulo de mejor jugadora.



Entre los méritos de la jugadora alemana se encuentra, además de la Bundesliga lograda con el Bayern de Múnich, la conquista del primer oro olímpico de la selección femenina de fútbol de su país.



Melanie Behringer tuvo un papel fundamental en la cita olímpica del pasado verano en Río de Janeiro. Firmó un tanto crucial en la victoria ante el combinado chino en la ronda de cuartos de final.



Sus rivales al premio a mejor futbolista del año serán la estadounidense Carli Lloyd, que recibió este reconocimiento en 2015, y la brasileña Marta, quien dominó la disciplina de manera ininterrumpida desde 2006 hasta 2010.



La actuación de Lloyd, principal artífice del triunfo mundialista de Estados Unidos en 2015, no bastó esta vez a la selección dirigida por Jill Ellis -candidata al premio a mejor entrenadora- para sumar un nuevo oro olímpico.



En ese torneo también tuvo un papel protagonista Marta, que recientemente se proclamó subcampeona de la Liga sueca con el Rosengard. La jugadora de Dois Riachos debió conformarse con el cuarto lugar en los Juegos de Río 2016.



La seleccionadora estadounidense Jill Ellis y su homóloga en el banquillo del combinado sueco, Pia Sundhage, son junto a la artífice del éxito olímpico del equipo alemán en Río 2016, Silvia Neid, las tres finalistas al premio de mejor entrenador de fútbol femenino de 2016.



El brasileño Marlone, la venezolana Daniuska Rodríguez y el malayo Mohd Faiz Subri son los finalistas a ganar el Premio Puskas al mejor gol del año que concede la FIFA.



Brasil, por lo tanto, vuelve a tener a un aspirante a este galardón que lograron Neymar en 2011 y la pasada edición Wendell Lira.



En esta ocasión se trata de un gol de Marlone el 21 de abril en el partido de la Copa Libertadores entre el Corinthians y el Cobresal.



La venezolana Daniuska Rodríguez emula a Stephanie Roche, que en 2014 fue segunda tras el colombiano James Rodríguez, y accede al trío final de aspirantes con un bello gol tras una acción personal en el Venezuela-Colombia del Sudamericano sub'17 disputado el 14 de marzo.



La terna la completa el malasio Mohd Faiz Subri, con su tanto en el duelo de la Superliga de su país entre el Penang y el Pahang, jugado el 16 de febrero.



También se entregará el Premio a la Afición, a la que aspiran la del ADO La Haya holandés, la del Liverpool y Borussia Dortmund y la de la selección de Islandia.