Gustavo Martínez: “El Bóer no supo aprovechar”

El transitar de Gustavo Martínez ayer contra el Bóer no fue color de rosa. En el camino de 7.1 innings se topó con rocas, sintió el roce de espinas y la presión asfixiante de tener que mantener una ventaja mínima de una carrera, hasta que en el octavo su brazo empezó a flaquear, siendo salvado del naufragio por el relevo mortífero del dominicano Jonathan Aristil, quien evitó el empate, preservando el triunfo de Martínez y los Gigantes de Rivas por la mínima.

“Me mantuve enfocado. No ha habido muchas carreras en estos dos partidos, ha sido importante la defensiva. Fue un partido muy difícil, cualquier cosa podía pasar, el empate estaba allí. El Bóer tuvo la oportunidad de anotar carreras pero no supieron aprovechar”, dijo Martínez a Miguel Mendoza de radio La Primerísima, haciendo un breve análisis de la serie de tres juegos que tiene en ventaja a los Gigantes 2-1, a solamente un triunfo de avanzar a la gran fiesta y hundir a los Indios.

Momento clave

También habló Aristil, el segundo héroe del partido, que con su relevo mató las aspiraciones del Bóer en el octavo y también en el noveno inning cuando se metió en complicaciones. Para Aristil el momento clave del juego fue dominar a Ofilio Castro en el octavo episodio con dos hombres a bordo danzando en las bases a la esperas del batazo oportuno que nunca llegó.

“El mánager me dio la confianza de estar en el juego, debía estar tirando strikes. Hay que ir juego a juego, ellos tienen tremendo equipo. Cuando se me embasaron dos en el noveno, sabía que Germán Mesa (timonel) me iba a dar la confianza, las cosas han salido bien. Tuve mucha presión en el octavo cuando enfrenté a Ofilio Castro”, reconoció Aristil.

Por su parte, Isaac Martínez, el campocorto que no pudo dominar una rola de Sandor Guido, poniendo en aprietos a Aristil y permitiendo el avance de Javier Robles a tercera, comentó que “gracias a Dios resolvimos con esa rola para doble play en el noveno, intenté sacar a Robles en la antesala pero se me dificultó, es importante esta victoria. Hay que jugar lo más fino posible en estos partidos, primeramente Dios el miércoles se termina la serie”.