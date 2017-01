Falla Everth, falla Ofilio

En un partido que se caracterizó por los bates escondidos y el sencillo dominio de un pitcheo sin impacto, una falla de Everth Cabrera intentando atrapar un batazo de Luis Allen, y dos de Ofilio frente al plato, frustrando posibilidades de sacar al Bóer del hoyo con una estocada tanto en el sexto como en el octavo inning, el Rivas escapó a dos claras amenazas de robo de botín en los innings finales, para alzarse casi silenciosamente con una victoria por 1-0, colocándose a un paso de disputarle la final al Chinandega.

Como ocurrió en el juego anterior, la falla de Everth sobre el batazo de Allen en el tercer inning, facilitó la posibilidad que aprovechó el Rivas con la cuchillada de Darrel Campbell, para adelantarse 1-0. Se pensó que ese movimiento en la pizarra agilizaría el juego, pero no fue así. El pitcheo de Gustavo Martínez por el Rivas y Róger Luque por el Bóer, siguió fabricando cero tras cero, sin alardes, con una simpleza que mantenía las emociones debajo de las butacas.

DUELO ENTRE BOSTEZOS

A diferencia de los dos primeros juegos, este transcurría entre bostezos como una vieja locomotora, sin alteraciones de nervios, hasta que Cabrera disparó su triple con dos outs en el sexto y de inmediato Frías fue boleado. Ofilio se colocó frente al plato y falló en roletazo a segunda mientras se escuchaba claramente el masticar de uñas en las tribunas, sin sitio para un zancudo. En el aire quedó flotando esta intriga: ¿Se presentaría otra oportunidad parecida a la tribu?

Esa posibilidad que hizo aparición en el octavo, llegó a tener el tamaño de una ola embravecida, que podía cambiar el rumbo del partido y dejar al equipo sureño, herido y tambaleante. Cáseres disparó hit contra Martínez con un out y siguió hasta tercera con otro imparable de Everth por la derecha. Por un instante, Joseph dejó de pensar y buscó un out improbable en tercera, permitiéndole a Cabrera instalarse en segunda. Ahora el Bóer tenía a dos hombres en posición anotadora con sus bateadores 3 y 4 en turno. El mánager Mesa con sus nervios alterados, llamó a Jonathan Aristill. Precipitado, Frías atacó el primer lanzamiento, no apropiado, y elevó al cuadro para el segundo out. Ahí estaba Ofilio de nuevo, intentando encumbrarse, pero falló roleteando a tercera. Se salvó Joseph, se salvó Martínez y se salvó el Rivas. El aullido en el campamento indio terminó convertido en un doloroso gemido.

UN SILENCIO DE 23 ENTRADAS

El bateo indio, improductivo desde el jonrón de Montes en el cuarto inning del primer duelo, extendió su enmudecimiento en este tercer duelo, después de ser ahogado por nueve ceros en la segunda batalla, hasta llegar a sumergirse lentamente en una racha de 23 entradas sin anotar, lo que debe ser un récord para semifinales. El único corredor indio en conocer la segunda base y la tercera, en el mismo turno, a lo largo de los seis primeros episodios, era Everth Cabrera por el triple con dos outs en el sexto, primera oportunidad que fabricaba el Bóer en el juego.

Con Giménez fuera del lineup y Sevilla instalado en segunda, Ofilio, un bateador altamente respetable, fue colocado como cuarto leño y no pudo sacar la bola del cuadro en cuatro turnos. Quizás al salir del parque, estaba pensando que hubiera sido mejor intentar batear a mano limpia.

