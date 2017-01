Festejo de campeones

El equipo Coirsa de la categoría juvenil A, celebró el pasado 6 de enero el Día de los Reyes Magos exhibiendo los cuatro trofeos que consiguió en 2016, manteniendo un dominio casi absoluto en los diferentes eventos que participó. En una tarde recreativa, a la que asistieron unos 50 niños, acompañados por padres de familia y directivos, el fundador y propietario de Coirsa, Fernando Guido, reafirmó su compromiso en apoyar al beisbol menor, tarea que realiza desde hace 13 años.

“Para nosotros es importante incidir en el desarrollo de nuestros atletas y qué mejor que sembrar en tierra fértil, apoyando a nuestros niños. Me siento satisfecho con el compromiso que hemos asumido como empresa Coirsa y continuaremos dando nuestro granito de arena para que los infantes encuentren en el deporte una sana recreación y sean hombres de bien”, manifestó Guido, quien celebró el segundo bicampeonato del equipo Juvenil A en cinco años, tras un impase en 2014.

Angélica Ramírez, mánager de los equipos Coirsa en sus diferentes categorías, agradeció el apoyo de la empresa privada y reconoció que después de un año cargado de éxitos siente el compromiso de mejorar el nivel de competitividad para extender el reinado. “Lo que viene es conservar el estatus, necesitamos pulir nuestras virtudes y mejorar en las deficiencias, lo bueno es que los niños se comprometen y se divierten, esa es una fórmula que siempre da buenos resultados”, admitió.

Sabor agridulce

Aunque los títulos han estado a la orden del día, producto de horas de entrenamientos y sacrificio, la entrenadora reveló que no ha sido tan sencillo como parece. Camino al reinado, Angélica ha lidiado con el rechazo del sexo contrario, uno de sus mayores desafíos. “Hay hombres que me ven mal, quizá con celos, no dicen que van a ganarle a mis equipos, dicen que van a ganarme a mí. Otros se expresan de todas formas desde las gradas, creo que todavía les cuesta reconocer que las mujeres también nos apasionamos por el deporte y en particular me he comprometido con adiestrar a los niños”, dijo.

Afortunadamente, Ramírez se ha ganado la credibilidad y respeto de los niños, papás y ejecutivos de Coirsa, empresa que le dio la dirección de sus equipos desde 2008 y nueve años después siguen creyendo en su desempeño. “El trabajo de doña Angélica ha sido clave en el éxito de este bonito proyecto, nos sentimos orgullosos de tener a alguien como ella al frente de los equipos. Su ojo clínico y capacidad de dirección y liderazgo es incomparable”, comentó por su parte Enrique Huete, gerente general de Coirsa.

En cumplimiento con el modelo de Responsabilidad Social Empresarial, Coirsa dota a los niños que integran sus equipos de utilaje deportivo, materiales escolares, pasajes y alimentación. “Es nuestro deber como ciudadanos nicaragüenses, preocuparnos por el bienestar de nuestros retoños. Motivamos a otras empresas a sumar esfuerzos en este sentido”, convocó Guido, fiel creyente del talento nacional.