“Chocolatito” se impuso a HBO y CMB

Finalmente, Román “Chocolatito” González impuso sus condiciones, evitando pelear inmediatamente contra el mexicano Carlos Cuadras el 18 de marzo en el Madison Square Garden de Nueva York. El muchacho del barrio La Esperanza sí está confirmado para esa fecha, pero contra el tailandés Srisaket Sor Rungvisai, el rival mandatorio.

Muy pocas veces un peleador de las categorías pequeñas logra tener una victoria, llamémosle diplomática, en la mesa ante una empresa tan poderosa como HBO y un organismo de clase mundial llamado CMB. Y llamo triunfo a lo de Román porque finalmente se le respetó su decisión, y no solamente eso, también va a pelear siempre con HBO en la fecha que ya tenían programada para él, lo que me deja claro que tienen consideraciones muy altas hacia el nicaragüense.

En su momento no me pareció tan adecuada la forma un poco retadora de Román contra el CMB, pero luego analizando todo el panorama me di cuenta que tenía la razón. “El boxeo es un negocio”, decía Román en reiteradas ocasiones, defendiendo su postura de no pelear contra Cuadras. Y vaya que es negocio no solo para las promotoras, sino también para el Consejo Mundial de Boxeo que dirige Mauricio Sulaimán.

Por mucho cariño que le tengan a Román, un organismo mexicano siempre va a tratar de favorecer o apoyar los intereses de los peleadores de su país. HBO desde el punto de vista de espectáculo le convenía esa pelea para en marzo y tiene lógica, según la estadísticas estuvo en el top 10 de las más vistas del 2016 en Estados Unidos. El combate se va a dar, pero en el tiempo que quiera el campeón.

Creo que Román hizo lo correcto. No pelear con Cuadras era lo mejor, no solo porque necesita una pelea más para adaptarse a las 115 libras, también porque requiere ver y valorar el trabajo del entrenador Wilmer Hernández. La pérdida de Arnulfo Obando desestabilizó emocionalmente y laboralmente al equipo, el cual está viviendo su momento de reconstrucción, aunque los actores sean los mismos.

Y para los que creen que en Román pueda haber miedo o temor, creo que el tiempo les irá cambiando su percepción. Darse a respetar, pedir buen dinero y tratar de imponer condiciones no es huirle a un rival. ¿Cuántos años pasaron para que Floyd Mayweather y Manny Pacquiao se enfrentaran? Muchos. ¿Por qué? Ninguno estaba conforme con la paga. ¿Por qué González no puede pedir dinero si es el mejor boxeador del mundo? Eso no es temor, es valorarse a sí mismo y revalorizar a los pesos mínimos.