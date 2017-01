Zidane: “Cristiano es el mejor y lo demuestra siempre”

El francés Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, aseguró tras la Gala de los Premios de la FIFA 'The Best' que el portugués Cristiano Ronaldo "es el mejor y lo demuestra siempre".



"Ha tenido un año fantástico y ojalá que siga así", afirmó Zidane a Real Madrid TV tras la gala, en la que el técnico galo fue segundo en la elección a mejor entrenador tras el italiano Claudio Ranieri, preparador del Leicester.



Zidane indicó que estaba "encantado" de estar en la relación de finalistas nominados y de que el Real Madrid hubiera tenido un protagonismo especial en el acto, incluidos cinco jugadores en el mejor once del año, donde podía haber habido "más".



"Estoy encantado de estar aquí, aunque lo que más me interesa a mí es el equipo, seguir jugando bien y ya está", indicó el entrenador francés, muy reclamado por los aficionados que asistieron a los Estudios TPC de Zúrich, donde atendió a todos con una gran simpatía e incluso no dudó en firmar camisetas del Barcelona y de la selección de Argentina.



Así mismo, agradeció el trabajo de sus pupilos, que para él es la clave para que haya podido estar entre los tres nominados, y de su equipo de trabajo.