Randy en espera

Aunque Randy Caballero cerró el 2016 con una noticia emocionante, firmando un nuevo idilio con la promotora Golden Boy Promotions, sigue esperando, ansioso, comiéndose las uñas de la desesperación por regresar al cuadrilátero lo más pronto posible. Aunque aún no tiene fecha confirmada de retorno, podría pelear a finales de febrero o inicios de marzo, según su padre Marcos Caballero.

En el 2016, Randy solamente peleó una vez, noqueando a Rubén García, lo que significó su vuelta al entarimado tras el episodio amargo de perder el título 118 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en la báscula. En diciembre se esperaba que tuviera acción y se presentara por primera vez en Nicaragua; sin embargo, por la muerte de la mamá de Rosendo Álvarez, la empresa Búfalo Boxing que el dos veces campeón mundial dirige junto a su esposa Ruth Rodríguez decidió suspender el enfrentamiento.

El próximo mes de febrero, Randy cumplirá un año exactamente sin pelear. A pesar de la inactividad, el muchacho se ha mantenido entrenando fuerte en Coachella, California, bajo las órdenes de su padre. “No tenemos seguro cuando regresaremos. Pero podría ser en febrero a inicios de marzo, en Coachella, California”, comentó don Marcos.

Si todo sale bien este año, Randy podría volver a disputar un título mundial. Todo dependerá de los resultados que obtenga, entre más victorias acumule, las posibilidades se acrecentarán rápidamente, no solo porque es un muchacho que mantiene un inmaculado invicto, también le ayuda el haber ganado un título mundial. “Si todos sale bien, haríamos dos peleas más y luego buscaríamos un título. Randy no ha parado de entrenar, el viernes marcó 131 libras, Randy no sube demasiado”, agregó el padre del pugilista, quien ahora sí descartó cualquier posibilidad de que su hijo pelee en Nicaragua. “Ahora ya no tengo el control de eso”.

Rommel ya entrena

Por su parte, el otro hijo de don Marcos, Rommel Caballero, boxeador amateur, quien representó a Nicaragua y ganó oro en el Campeonato Continental de Boxeo celebrado en Costa Rica, ya está entrenando, recuperando totalmente de una operación en su garganta realizada en noviembre pasado. “Rommel ya está bien, tiene una semana de estar entrenando. Este año a probarlo sin caretas, más que todo queremos agarrar la experiencia”, afirmó don Marcos.