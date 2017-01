Nicaragua instalado en Panamá

La Selección Nacional de Futbol viajó este miércoles a Panamá, donde se encuentra instalada y lista para su debut en la Copa Centroamericana (Uncaf) que arranca este viernes y repartirá 4 boletos directos a Copa Oro y una oportunidad de disputar repechaje al quinto y último lugar del torneo ante Haití.

De hecho ayer mismo Nicaragua realizó su primer entrenamiento en el país canalero. En la práctica dirigida por el técnico costarricense Óscar Duarte, los 23 muchachos de la Azul y Blanco mostraron un estado de ánimo fulgurante, visiblemente motivados y ansiosos de enfrentar a Honduras en el primer desafío a celebrarse en el Estadio Rommel Fernández.

“Creo que esta selección es muy compacta, hemos trabajado muy bien y podemos cumplir el objetivo de clasificar a Copa Oro de forma directa”, dijo Jaime Moreno, delantero venezolano que decidió nacionalizarse nicaragüense y jugar con la Selección Nacional. “En lo personal me he sentido como en casa, mis compañeros me han tratado muy bien, estoy contento”, agregó el goleador quien seguramente será la referencia titular en la ofensiva pinolera.

Calendario complicado

Tras el duelo contra Honduras, Nicaragua regresará al terreno de juego para enfrentar a Panamá en su segundo partido del Torneo el 15 de enero. Dos días después, la Azul y Blanco se mide a Costa Rica, el equipo que se vislumbra como el más complicado del certamen y favorito en las apuestas. El 20, los pinoleros enfrentan un partido clave y que puede ser decisivo contra Belice. Y por último, el 22, el equipo de Duarte cierra contra El Salvador, otro duelo importante.

Hay mucha confianza y seguridad de que Nicaragua se gane un boleto a Copa Oro por lo bien que se ha visto este equipo no solamente en las eliminatorias mundialistas rumbo a Rusia 2018, también la supremacía que ha mostrado en algunos duelos internacionales como por ejemplo ante Trinidad y Tobago, en el primero de los dos duelos que sostuvieron en diciembre pasado en el Estadio Nacional.

La única vez que Nicaragua consiguió la clasificación a Copa Oro fue en el 2009, con aquel recordado triunfo de 2-0 sobre Guatemala.