Cuadras: “Rungvisai puede noquear a 'Chocolatito'”

El orgullo del mexicano Carlos Cuadras está herido. “El Príncipe” tuvo la cordialidad de exponer su corona contra Román “Chocolatito” González, con la esperanza de que si la perdía, tendría la oportunidad inmediata para intentar recuperarla. Pero sus pensamientos no fueron los mismos que los del tetracampeón, el nica le quitó el título, y además, se decantó por enfrentar al tailandés Srisaket Sor Rungvisai el 18 de marzo en el Madison Square Garden de Nueva York.

A Cuadras no le sentó nada bien la noticia de no ser el elegido de Román inmediatamente. Y su enojo lo dejó entrever en una entrevista concedida a Salvador Rodríguez, de ESPN, en la que señaló que el tetracampeón le tiene miedo y además hizo un breve análisis de su próximo combate contra el tailandés, a quien considera un peleador con la pegada necesaria para noquear a González si este se descuida y confía excesivamente.

“Se está rajando”

“Yo siento que ‘Chocolatito’ no quiso (pelear conmigo), siento que ‘Chocolatito’ tiene miedo porque decidió no enfrentarme, prefirió a Srisaket Sor Rungvisai y creo que es peligroso, le puede ganar. Yo creo que no quiso la pelea porque la primera estuvo cerrada, controvertida, quiso buscar un rival más fácil. Y le sacó la vuelta, no hay más, los mexicanos no nos rajamos, le di la oportunidad cuando él era campeón, yo no me rajé y él se está rajando”, comentó Cuadras.

“Yo siento que Rungvisai le puede noquear, ‘Chocolatito’ va para adelante tirando muchos golpes, Rungvisai tira uno o dos golpes pero pega muy fuerte. Por los estilos creo que Rungvisai si lo agarra, lo puede noquear, aunque si llegan a decisión, se va para ‘Chocolatito’”, agregó el excampeón del mundo, quien podría enfrentar a González en septiembre próximo, según los planes que tiene HBO y K2 Promotions.