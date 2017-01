Nicas ante compromiso histórico

Son muchos los retos que tenemos en nuestro discreto baloncesto. Ahora nos espera un compromiso histórico en la competencia del repechaje al mundial, en la cual Nicaragua estará participando por primera vez.

Este derecho lo ganamos al vencer al equipo de Antigua en el Centrobasket que se celebró en Panamá el año pasado, clasificándose al repechaje Chile, Bolivia y Paraguay, por Sudamérica. Mientras de nuestra área se encuentra Cuba, Bahamas y Nicaragua, según se conoció de manera general.

También se supo por medio de la Federación Nicaragüense de Baloncesto (Feniba) que este torneo pretende realizarse entre junio y julio, aunque aún no se ha definido la sede, no obstante deberán convocar a los cuerpos técnicos y luego hacer el listado de la selección.

La manera como funciona el repechaje es que cuatro conjuntos pasan a la siguiente fase llamada Premundial, algo de lo que Nicaragua nuca ha sido parte. Posteriormente, los 16 países se disputarán los siete cupos de América para el mundial, de la misma manera que lo hace el futbol.

Éxitos importantes

Nicaragua jamás había llegado a ese nivel, la máxima aspiración era el Centrobasket y el triunfo era una utopía, pero la victoria ante Antigua nos llevó al repechaje del premundial. En palabras sencillas, en el 2016 se hizo historia, ya que por primera vez se le ganó a México, también se consiguió una victoria en un Centrobasket y por primera vez se clasifica a un repechaje.

Para el exentrenador de la Selección de Nicaragua, Flavio Moreno, y quien ha sido llamado para ser parte del cuerpo técnico que trabajará con la selección que participará en el Centroamericano 2017, que quizá todos los países son superiores a nuestro baloncesto, incluso Bahamas.

No obstante, aclara que los equipos mencionados no tienen nada que hacer en un mundial, más que pasear. Por suerte es un premundial. Sin embargo coincidimos con el entrenador Moreno que en estos torneos, Nicaragua debe tomarlo como termómetro y fogueo en vista a los Juegos CA en diciembre 2017, aunque suena desconcertado con las fechas de inicio de prácticas que aún no han sido anunciadas.

El coach Moreno recomienda que sería positivo diseñar un plan de ataque en base a transiciones (rompimientos primarios y secundarios), para no tener problemas con equipos de más envergadura, técnicas, tácticas y experiencia internacional.

Asimismo, agrega que no se puede enfrentar a Cuba con un básquet sencillo en la media cancha, son muy grandes y cuando toque jugar, se debe aplicar una ofensiva de movimiento, juego de pases, pantallas y cortes (libre) adecuados a nuestra forma de ser y jugar, pero con reglas y principios.

Sin embargo, Ángel Mallona explicó que si este evento se monta en Nicaragua, el factor local ayudaría a conseguir la clasificación, pero depende mucho de la preparación y el fogueo previo a la competencia. En este caso sería solicitar a la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) la sede, tomando en cuenta que tendremos un gimnasio nuevo, esto fue corroborado por Fenibal, quien hizo esta petición a FIBA durante su reciente visita a Nicaragua, siempre y cuando estuviera a tiempo el complejo.

Es posible que en el baloncesto sigamos haciendo historia en este 2017. Aprovechando este torneo como fogueo y antesala de lo que se nos espera en los Juegos Centroamericanos, habremos recorrido mucho camino.