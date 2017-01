¿Qué será cierto?

Lenín Picota y Germán Mesa han decidido ser prudentes. Ha sido la primera decisión acertada de los mánagers de Tigres y Gigantes. Frente al mismo nivel de riesgo en la serie final que se inicia hoy en Chinandega, ellos están claros que más allá de las consideraciones previas, constantemente convertidas en especulaciones inútiles, nada es cierto. Lo acaban de comprobar en la reciente semifinal, Picota viendo y Mesa sufriendo. Así que no pueden ser atrevidos. No hablar de favoritismo, ni entrar en comparaciones, ni hacer cálculos sobre esto y lo otro, y mucho menos insinuar la posibilidad de una barrida. La aguijoneante intriga ¿qué puede pasar? los empuja a compartir la respuesta “es lo que quisiéramos saber”.

El vaticinio es un atrevimiento que se apoya en consideraciones lógicas, en antecedentes, en nombres y en cifras, colocando a un lado las sospechas y descartando lo inesperado. Para teorizar, es lo correcto, pero no siempre desemboca en algo real, mucho menos en el beisbol.

LISTA DE CLAVOS SUREÑOS

Evitar que Everth Cabrera reforzara al Rivas, tan necesitado de un short ágil y en pleno proceso de restauración, para cerrar la grieta abierta por la pérdida de Obregón, fue un éxito del Chinandega. Mantener al adversario haciendo ajustes en el infield, después de haber visto cómo los errores, no el bateo, decidieron duelos de pitcheo en la semifinal, le fabrica una seria intranquilidad a Germán Mesa, quien posiblemente, más allá de la edad y tiempo de oxidación, quisiera uniformarse y salir a cubrir el campo corto esta noche.

Problema número 2 del Rivas: pobre bateo (.175 en la final) con solo tres extrabases en cuatro juegos, todos en la última batalla, 27 ponches y 21 imparables. Eulogio de la Cruz, Raúl Ruiz y el invicto Marcos Frías podrían continuar ese amordazamiento, con el líder en rescates Wilber Bucardo, José David Rugama, Junior Téllez, Ernesto Glasgow, Samuel Estrada y el refuerzo Jorge Bucardo como respaldo en un poblado bullpen.

Agreguen el adormecimiento del fulgurante ganador de la triple corona Wuilliam Vásquez, limitado a solo 2 hits, .154 puntos y una empujada en la semifinal, ¿qué es eso? ¿Y qué decir de la inutilidad del corazón del line-up integrado por tres matadores: Vásquez, Abercrombie y Linares? Eso no puede continuar y la llegada de Ofilio Castro debe contribuir, confiando en que Campbell siga funcionando. Mauricio Marenco permanece con los dedos cruzados observando cada turno.

PITCHEO CALIENTE Y POBLADO

Lo mejor del Rivas es su relevo largo con tres consistentes abridores: Teller, Aristill y quizás Fidencio, listo también para funcionar como abridor. La rotación de José Rosario, Robinson López y Gustavo Martínez está en ritmo, van a su segunda apertura sin desgaste cada uno de ellos; en tanto Eulogio, Ruiz y Frías van a entrar en calor, a iniciar por vez primera en un buen rato. Muchos brazos solventes y echando humo.

El factor que puede ser decisivo es el bateo central de los Tigres con Jimmy, Curt Smith y Yurendel, sin obviar a López y Marval, más el aterrizaje de Everth y la agitación que provocan Ismael Munguía y César Díaz. ¡Cuidado, pueden provocar estallidos! En la receptoría el aporte defensivo de Ricardo frente a la doble gestión que garantizó Janior Montes en la semifinal.

Aunque Rivas dominó la serie 9-7, no es ese detalle pese a su utilidad motivo de alarma, como tampoco lo fue la ventaja de los Indios 10-6 en la semifinal. Navegando entre el oleaje de lo imprevisible, pienso que la mayor profundidad del pitcheo sureño, con un poderoso relevo medio, puede prevalecer y eso le permitiría al Rivas ganar con poca ofensiva, sin descartar el despertar de sus fieras. Lo que no espero es un duelo de metralla, aunque lo tenía previsto en la semifinal. Veo ligero favorito el equipo sureño en el tope de siete juegos. De haber tomado el Chinandega a Francisco Cruceta, mi punto de vista estaría completamente nublado. No me hubiera atrevido a considerar un favorito, aunque mi trabajo lo exige.