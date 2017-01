Tigres sacan las uñas

Lo insospechado, un duelo de cañoneo ignorando la presencia de abridores del calibre de José Rosario por Rivas y Marcos Frías por Chinandega y estruendoso triunfo de los Tigres por 9-6, adelantándose en la final de la Profesional ante una multitud que amaneció en el estadio occidental, bailando la danza de la victoria, después de haber sufrido hasta el cruce de dedos y elevación de plegarias en el inicio del noveno con Vásquez al bate y dos a bordo, es decir, la posibilidad de un empate a última hora, dibujada, cobrando vida.

Vásquez falló y no hubo resurgimiento milagroso.

En la furia provocada por la sacada de uñas de los Tigres y el despertar ofensivo de los Gigantes, se dispararon seis jonrones, cinco en los primeros cuatro innings, lo que puede ser récord para un juego de Serie Final. El refuerzo de Everth Cabrera inició el carnaval de batazos volándose la cerca del jardín central contra Rosario y continuó Edgar Montiel con otro en el tercero, respondiendo William Vásquez y Donell Linares por Rivas en el inicio del cuarto volteando el marcador 3-2. El furor no se detuvo. Sorprendentemente el joven Ismael Munguía se vistió de slugger jonroneando durante una agresión de cuatro carreras en el cierre y los Tigres se adelantaron 6-3. No soltaron las riendas del juego.

¿Qué es lo que estábamos viendo? Pelotas aullando por los impactos viajando sobre las paredes en un desborde fuera de la imaginación. A partir del cuarto inning, los Tigres no soltaron a su presa y terminaron imponiéndose 9-5, sin dejar la menor duda sobre su superioridad, mientras Eulogio de la Cruz, calentaba para abrir hoy en Rivas contra Robinson López, pitcher de localización.

EL INICIO DE LA TORMENTA

El jonrón de Cabrera al jardín central en el primer inning después de agradecer una gruesa ovación del público, mostrándole una adhesión llamativa, golpeó a Rosario y adelantó al Chinandega 1-0. Aturdido, Rosario, el máximo ganador de la Liga fue sacudido por doble de Montiel al rincón izquierdo. Peligro inminente con Smith y De Caster viniendo hacia el plato, pero Rosario respondió a la exigencia del momento ponchando al primero y dominando al segundo dentro del cuadro. Sujetar el inning en una carrera, tuvo su significado en ese momento.

Después de resolver el segundo episodio, Rosario volvió a ser agredido bruscamente en el tercero con el jonrón de Edgar Montiel, estirando 2-0 la ventaja de los rugidores. Precisamente cuando la preocupación cobijaba tempranamente a todo Rivas, el bateo del equipo sureño salió de su largo adormecimiento y realizó una arremetida que provocó escalofríos en Chinandega. Infield hit de Campbell y de inmediato, un inmenso jonrón de William Vásquez por la derecha empatando el juego 2-2, y otro de Linares por la izquierda, también tamaño extra-largo, colocó al Rivas, súbitamente agigantado, en ventaja 3-2. Un momento en que la pesadumbre cambió de dogout.

OTRA VEZ FLAQUEÓ LA DEFENSA

Dos fallas defensivas abrieron las puertas para una arremetida de los Tigres, fabricando cuatro carreras, obligando a la explosión de Rosario y el ingreso apurado de Fidencio Flores. Con un out, William Vásquez no logró fildear una pelota que bien pudo atrapar y el batazo de Marval fue anotado hit por equivocación. Un machucón de bount alto fildeado por Elmer Reyes contra el piso al descender la pelota provocó en la precipitación por sacar el out, un mal tiro que facilitó la tercera carrera de los Tigres equilibrando la pizarra 3-3. Se pensó que el ponche a Ricardo para el segundo out, evitaría mayor daño al tomar turno López, bateando de noveno, pero el short disparó hit empujador y sorprendentemente el chavalo Ismael Munguía se voló la cerca con un proyectil estableciendo una diferencia por 6-3.

Los relevos de Fidencio Flores en el cuarto y el de Jorge Bucardo en el sexto con dos circulando sin out, mantuvieron la pizarra inmovilizada hasta que los Tigres volvieron a rugir en el séptimo con hits seguidos de los humeantes Cabrera y Montiel, sacando del escenario a Fidencio haciendo entrar a José Luis Sáenz, quien no pudo evitar una ampliación de dos carreras con “olor” a definitiva, 8-3, consecuencia de un infield hit productor con bases llenas conectado por De Caster y el roletazo de Jimmy.

Los Gigantes enviaron una advertencia en el octavo con el jonrón de dos carreras de Linares, su segundo del juego, recortando la distancia 8-5, pero los Tigres volvieron a morder agregando una carrera en el cierre ampliando 9-5, pero Rivas ni tiró la toalla ni quemó las naves. Marcó una carrera en el noveno y tenía a Vásquez en turno con dos a bordo, dos outs y la multitud sufriendo. Wilber Bucardo lo dominó cancelando la amenaza. Heridos, los Gigantes realizaron un retorno silencioso y sin sueño, para tratar de reaccionar hoy.

Si es que los Tigres con sus bates humeantes y Eulogio, lo permiten.