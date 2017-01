Serena no piensa en bodas ni fiestas, solo en jugar y ganar.

La estadounidense Serena Williams tiene claro que independientemente de que lleve a cabo su enlace con Alexis Ohanian, cofundador de la red social Reddit, anunciado recientemente por ella misma en las redes sociales, se encuentra en Melbourne para jugar y ganar.



"Lo he dicho desde el principio, no quiero pensar en ello (boda) hasta después de Australia, porque los Grand Slams significan mucho para mí y no voy a darle vueltas", dijo este sábado ante los medios acreditados en Melbourne Park.

"Es casi un poco irreal ahora porque no lo he aceptado", continuó, "estoy siendo bastante egoísta y me encuentro concentrada en mi carrera", señaló la exnúmero uno del mundo, que de ganar de nuevo en Melbourne rompería el récord de 22 grandes que ahora comparte con la alemana Steffi Graf.



Casi inédita desde las semifinales del Abierto de EEUU (segunda ronda de Auckland este año) y con una sesión plagada de lesiones, salvada por su séptimo Wimbledon al derrotar a la germana Angelique Kerber, y dos torneos más, la estadounidense dijo del 2016 que no había sido una "gran temporada"



"Quizás para otras personas sí lo sea, pero para mí no lo fue", dijo Serena, quien tuvo que lidiar con problemas en un hombro y rodilla y que hoy reveló que se encontraba de nuevo en forma.

"Estoy mucho mejor. Tuve un pequeño problema al principio de la temporada, pero con fisioterapia y ejercicios he sido capaz de mejorar", comentó. "Siento que si no me hubiera tomado ese tiempo libre, hubiera sido malo para mí"



La suiza Belinda Bencic, de 19 años, será su primera rival este año en Melbourne. En el 2015, Bencic, entrenada por la madre de Martina Hingins, Melanie Molitor, fue capaz de recuperar un juego perdido para ganar en tres a Serena en las semifinales de Toronto.



Serena recordó hoy que tenía ese partido fresco en su memoria. "Ella logró una buena victoria sobre mí. Pero estoy aquí para jugar y ganar, desde luego, pero hay que jugar", dijo.