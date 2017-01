Chinandega muestra su puño en alto. Ha golpeado dos veces en la mandíbula al Rivas y se proyecta a la conquista del banderín. No busquen la explicación de esa pequeña diferencia 6-5 a favor de los Tigres en el bateo que fue profuso, ni en el pitcheo con intermitencias, la estableció el fildeo. Rivas falló en el intento de dos doble plays en momentos cumbres, en cambio, Chinandega fue preciso dos veces apretado por una presión similar, y cortó las piernas y las intenciones sureñas, reduciendo drásticamente el daño. Mientras los batazos sureños de Allen y Joseph en el cuarto y sexto innings fueron resueltos para cuatro outs, los de Curt Smith en el tercero y el quinto fueron malogrados en posibilidades de cierre de puertas. Los Tigres aprovecharon y fabricaron dos y tres carreras, asegurando el triunfo por una, dejando al Rivas malherido.

SE ADELANTÓ RIVAS

El boleto abridor otorgado por Eulogio al lead off Mark Joseph en la primera entrada resultó costoso. Mal tiro del receptor Ricardo sobre el intento de robo de Joseph llevó al corredor sureño hasta la tercera base, anotando con roletazo de Campbell al short López, quien prefirió asegurar el out en primera que buscar un out en el plato en jugada cerrada. A diferencia del viernes, Rivas se adelantaba 1-0 estimulando muy temprano el pitcheo del líder en efectividad de la Liga, Gustavo Martínez.

Dolió a los Tigres malograr la posibilidad del segundo inning, cuando Smith se embasó por un batazo danzante convertido en acertijo, que Feliz no pudo tomar a mano limpia para buscar el difícil out en primera. Me pareció hit, lo anotaron error. Con dos abordo, consecuencia del pasaporte a Jimmy y dos outs, Martínez dominó a Ricardo y mantuvo el delgado 1-0, pero en el tercero, esa diferencia no solo fue borrada, sino que Chinandega se fue arriba 2-1, sumergiendo en la preocupación a las tribunas.

TIGRES CONTRAGOLPEAN

Casi de la misma forma que anotó Rivas, lo hizo Chinandega para empatar en el tercer episodio: hit de Munguía, robo de segunda, mal tiro de Allen, y en vez de un roletazo, hit empujador de Everth Cabrera. Otro cohete de Montiel en jugada de bateo y corrido llevó a Cabrera a la tercera base. El batazo de Smith por la antesala fue esperado por Elmer, quien no se atrevió a adelantarse para acelerar la gestión de fildeo en busca del doble play. Se realizó el out en segunda, pero no en primera. Smith fue safe y anotó Everth. Ahora los Tigres estaban en ventaja 2-1. Todo Rivas comenzó a sudar.

En el cierre del cuarto, Rivas se encontró con una oportunidad agigantada: bases llenas con un out y De la Cruz descontrolado cediendo dos bases por bolas seguidas y quedando atrás en el conteo frente a Luis Allen, el último bateador en el line-up sureño, con tres bolas y un strike, excelente para aprovechar. No pudo hacerlo Allen, bateó hacia el short y López fildeó limpio desplazándose ligeramente a su izquierda, pisó segunda y dobló a Allen en primera. La multitud cerró los ojos tardíamente, quizá pensando que difícilmente se presentaría otra opción como esa.

LO CATASTRÓFICO

Esa falla sureña fue un presagio de calamidad. En el quinto inning de los rugidores, una situación similar, posibilitada por el descontrol de Martínez, fue plenamente aprovechada con una arremetida de cuatro carreras, escapándose 6-1, quizá fuera de alcance pese a cinco turnos sureños pendientes. Boleto a López, el noveno hombre en el line-up del Chinandega, fue una mala señal. Munguía se sacrificó y bases seguidas a Everth y Montiel llenaron de tigres los costales con Smith y De Caster amenazantes. Un batazo por tercera que parecía apropiado para un doble play “saca-clavos”, solo fue útil para el out en segunda anotando López, y el hit de Yurendel, impulsador de Everth, expulsa a Martínez. La cuchillada de Marval mordiendo la raya de primera base remolcando a Smith recibe a Juan Bermúdez y el error de Anderson Feliz sobre batazo de Jimmy facilita la anotación de Yurendel. La ventaja de 6-1 era rompecorazones en ese momento. Las telarañas cubrían las tribunas.

El equipo sureño, groggy, reaccionó vigorosamente reactivando el optimismo. Lo hizo de inmediato en el cierre del quinto, con cuatro hits seguidos y un fly de sacrificio acercándose 6-4, y aunque Feliz falló, Rivas tenía vida. El doblete de Abercrombie con bases llenas y un out, y el fly productor de Elmer Reyes hicieron posible el urgente recorte, y en el sexto, pese a otro batazo para doble play de Joseph con dos a bordo sin out, el hit de Vásquez logra otra aproximación sureña 6-5, presionando a los Tigres. Pero no hubo “algo más”. Siete relevistas, cuatro del Chinandega y tres del Rivas, cerraron puertas durante los últimos cuatro innings. Ese hilo de sangre es el que están dejando los Gigantes al caminar sin rumbo, cojeando.